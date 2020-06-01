G7峰會延至9月 川普擬擴大組G11共商「對抗中國」

美國總統川普30日表示，將推遲原定6月底舉行的七大工業國（G7）高峰會至9月，並考慮擴大邀請俄羅斯、澳洲、印度、南韓與會。白宮官員表示，希望這次峰會能討論中國議題。

川普在空軍一號專機上對記者說：「我不認為G7能完整呈現全球當前情勢，這是一個非常過時的國家團體。」他希望本屆峰會擴大邀請澳洲、印度、南韓與俄羅斯＿，認為把G7變成G10或G11應該不錯。

川普進一步表示，高峰會可能於9月登場，在聯合國大會前後舉行，也可能在11月美國總統大選之後。

白宮主管戰略溝通的官員法拉表示，這項會議將能匯聚傳統盟友，討論如何因應往後關於中國的問題。

不過，俄羅斯因併吞原屬烏克蘭的克里米亞，已在2014年被G7成員國決議無限期停權。川普過去就曾提過重新邀請俄國，但遭其他六國反對，認為應該先就烏克蘭問題達成解決方案。華盛頓郵報說，如今川普重提邀請俄國，可能仍遭其他六國反對。

梅克爾不來 川普改口延期

英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本和美國組成的G7集團每年舉行高峰會，針對國際經濟合作進行討論。今年會議原定6月在美國大衛營舉行，因新冠病毒疫情，川普政府3月決定改為視訊會議，不過川普後來又表示希望6月底在白宮召開實體會議。但德國總理梅克爾29日以疫情仍嚴峻為由，拒絕這項邀約，川普因此改口說可能將峰會延到9月。

紐約時報報導，若在6月順利舉行G7實體峰會，川普就能藉機宣傳疫情危機已結束，美國已能重新開放。不過，目前各國仍實施嚴格的旅遊和入境限制，許多專家認為6月辦峰會是妄想，因為除了與會領袖，還有大批隨行官員和安全人員聚集。

目前不清楚美國有意在G7峰會討論關於中國的哪些議題內容，但過去幾個月來，包括新冠疫情、港版國安法，華為和5G通訊技術等問題，都和中國有關。