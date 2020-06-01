不滿美國疫情未解卻退出世衛 歐盟促重新考慮

全球新冠肺炎確診病例至31日已突破600萬人、37萬人病故，拉丁美洲感染人數更是激增，美國總統川普卻在疫情大流行之際，宣布與聯合國旗下的世界衛生組織（WHO）斷絕關係，引發歐盟不滿，30日敦促華府重新考慮。

歐盟在聲明中說：「現在是加緊合作，致力研擬共同解決方案的時候。會削弱國際合作防疫成果的行為，必須避免。」

川普指責世衛在疫情爆發初期並未盡力防堵，且態度偏袒中國，因此上月決定暫停對世衛金援。他30更決定切斷金援。由於美國是世衛最大金主，去年共金援4億美元，川普的決定對世衛而言不啻為重大打擊。

德國衛生部長史巴恩對此表示，川普的決定「令人失望」，也是世界衛生的挫敗。英國政府發言人說，新冠病毒是全球挑戰，世衛在領導全球抗疫行動中扮演重要角色，「我們沒有計畫撤回提供世衛的資金」。

醫學期刊「刺胳針」總編輯何頓認為，川普的決定「愚蠢又可怕」，「美國政府在人道緊急狀態之際，行事竟如此離經叛道。」

喬治城大學國際衛生法教授高斯丁則表示，川普的威脅「不合法、輕率且危險」，並質疑川普如何能不經國會許可，逕自退出世衛。

美國參議院衛生委員會主席、共和黨參議員亞歷山大說，川普的決定可能妨礙新冠病毒疫苗研發，他希望川普改變主意。他說，世衛處理疫情的缺失當然需要檢討，但應該在疫情結束後進行，而非危機還沒解決的現在。