快訊

22歲男大生昨發文「騎車要小心」 今竟與女友命喪輪下

遭爆享特權！陳明文之子陳冠廷請辭副發言人 柯文哲慰留

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不滿美國疫情未解卻退出世衛 歐盟促重新考慮

世界日報 / 編譯中心／綜合31日電
川普指責世衛在疫情爆發初期並未盡力防堵，且態度偏袒中國，因此上月決定暫停對世衛金援。圖／路透
川普指責世衛在疫情爆發初期並未盡力防堵，且態度偏袒中國，因此上月決定暫停對世衛金援。圖／路透

全球新冠肺炎確診病例至31日已突破600萬人、37萬人病故，拉丁美洲感染人數更是激增，美國總統川普卻在疫情大流行之際，宣布與聯合國旗下的世界衛生組織（WHO）斷絕關係，引發歐盟不滿，30日敦促華府重新考慮。

歐盟在聲明中說：「現在是加緊合作，致力研擬共同解決方案的時候。會削弱國際合作防疫成果的行為，必須避免。」

川普指責世衛在疫情爆發初期並未盡力防堵，且態度偏袒中國，因此上月決定暫停對世衛金援。他30更決定切斷金援。由於美國是世衛最大金主，去年共金援4億美元，川普的決定對世衛而言不啻為重大打擊。

德國衛生部長史巴恩對此表示，川普的決定「令人失望」，也是世界衛生的挫敗。英國政府發言人說，新冠病毒是全球挑戰，世衛在領導全球抗疫行動中扮演重要角色，「我們沒有計畫撤回提供世衛的資金」。

醫學期刊「刺胳針」總編輯何頓認為，川普的決定「愚蠢又可怕」，「美國政府在人道緊急狀態之際，行事竟如此離經叛道。」

喬治城大學國際衛生法教授高斯丁則表示，川普的威脅「不合法、輕率且危險」，並質疑川普如何能不經國會許可，逕自退出世衛。

美國參議院衛生委員會主席、共和黨參議員亞歷山大說，川普的決定可能妨礙新冠病毒疫苗研發，他希望川普改變主意。他說，世衛處理疫情的缺失當然需要檢討，但應該在疫情結束後進行，而非危機還沒解決的現在。

川普 疫情

延伸閱讀

明尼蘇達搖擺州更動盪 城鄉分裂決定總統選情

非裔發出警告：民主黨「不做川普」還不夠

川普近來透過哪些措施反制中國 帶您一次掌握

非會員國參與G7？ 俄羅斯冷淡、澳洲積極

相關新聞

英媒：若中國路線不變 英國可能5年內承認台灣

英國《周日快報》（Sunday Express）31日引述消息指出，由於新冠肺炎疫情衝擊持續擴大，以及北京壓迫香港，英國...

川普想把G7擴大G11 疑組「反中」聯盟孤立中國

美國總統川普有意邀請澳洲、印度、南韓和俄羅斯參加延遲至秋季舉辦的七大工業國集團（G7）峰會，外界猜測，川普試圖組建能遏制...

「台灣凸顯大陸無能」 前白宮策士向蔡英文喊話：這是台灣的時刻

「港版國安法」在日前通過，外界認為這就是中國對香港施行「一國一制」的開始，美國總統川普（Donald Trump）也隨即宣布，取消香港所享有的優惠待遇。

澳洲、南韓獲邀與會G7 「商討中國議題」反應大不同

美國總統川普表示七大工業國（G7）高峰會擬擴大邀請澳洲、印度、南韓和俄羅斯與會。澳洲表示歡迎，並稱已和美國討論此事；南韓則較審慎，表示尚未接獲美國邀請，若受邀將和美國協商。

G7峰會延至9月 川普擬擴大組G11共商「對抗中國」

美國總統川普30日表示，將推遲原定6月底舉行的七大工業國（G7）高峰會至9月，並考慮擴大邀請俄羅斯、澳洲、印度、南韓與會。白宮官員表示，希望這次峰會能討論中國議題。

不滿美國疫情未解卻退出世衛 歐盟促重新考慮

全球新冠肺炎確診病例至31日已突破600萬人、37萬人病故，拉丁美洲感染人數更是激增，美國總統川普卻在疫情大流行之際，宣布與聯合國旗下的世界衛生組織（WHO）斷絕關係，引發歐盟不滿，30日敦促華府重新考慮。

勉畢業生保持希望 庫克：危機是轉機

「畢業後即便有許多挑戰，也要像林肯當初為黑人爭取權利一樣，保持希望。」蘋果CEO庫克近日於俄亥俄州立大學線上發表畢業演說，文中他引用小羅斯福和林肯的例子鼓勵畢業生，新冠肺炎雖然是前所未有的挑戰

川普想擴大G7組「反中聯盟」孤立中國

美國總統川普有意邀請澳洲、印度、南韓和俄羅斯參加延遲至秋季舉辦的七大工業國集團（G7）峰會，外界猜測，川普試圖組建能遏制...

川普近來透過哪些措施反制中國 帶您一次掌握

美國總統川普近來動作頻頻，試圖在競選連任之年，穩住自己選情。包括把備受批評的新冠疫情處理聚焦到中國大陸的隱匿疫情，繼而發...

美警暴力害死非裔引民憤 抗議潮延燒英德加等地

美國非裔男子佛洛伊德遭警方壓頸致死引發民憤，抗議潮在週末蔓延，倫敦、柏林和多倫多等地有群眾聚集，部分手持「黑人的命也是命...

非會員國參與G7？ 俄羅斯冷淡、澳洲積極

川普有意邀請非會員國參加G7峰會，其中包括俄羅斯。俄羅斯對此消息卻保持沉默。俄羅斯的議員表示，他們還在等待更多細節。

發表反中言論遭停學 澳洲大學生不服告上法院

澳洲昆士蘭大學一名學生，長期批評校方與中國政府關係密切，導致多次與中國學生發生言語衝突，遭校方以行為不檢為理由勒令停學；...

熱門新聞

紐時：白宫被包圍時 川普被帶到白宮地下堡壘避難

她為了老人年金將祖母屍體冰封16年 9年來詐領高達500多萬

影／美國示威傳出亂象 群眾闖LV店搶劫名牌包

暴動擴大 警民衝突如戰區 全美25城宵禁

英媒：若中國路線不變 英國可能5年內承認台灣

紐時批川普火上澆油 唯恐天下不亂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。