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勉畢業生保持希望 庫克：危機是轉機

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
蘋果CEO庫克（左）近日在畢業演說中鼓勵畢業生保持希望，打造愈來愈好的未來。（Photo on Flickr）
蘋果CEO庫克（左）近日在畢業演說中鼓勵畢業生保持希望，打造愈來愈好的未來。（Photo on Flickr）

「畢業後即便有許多挑戰，也要像林肯當初為黑人爭取權利一樣，保持希望。」蘋果CEO庫克近日於俄亥俄州立大學線上發表畢業演說，文中他引用小羅斯福和林肯的例子鼓勵畢業生，新冠肺炎雖然是前所未有的挑戰，但畢業後人生總是充滿困難，而危機也會是轉機，只要抱持希望、勇敢面對，就可以創造比你想像更好的未來。

三個西班牙流感範例

根據《俄亥俄州新聞網》報導，俄亥俄州立大學近日舉辦了線上畢業典禮，並邀請庫克發表演說。他首先提到3個人，36歲的美國軍官、30歲的詩人與20歲的軍護士，在1918年西班牙流感爆發後，軍官回到美國，雖然他深受重傷，是被擔架扛回紐約，但康復後隨即被政黨提名為副總統參選人，他就是日後帶領美國走過大蕭條、打贏二戰的小羅斯福總統。

詩人當時也臥病在床，正煩惱著要去當高中教師，還是銀行櫃員。但他反而開始撰寫他的名著「荒原」，之後便獲得了諾貝爾文學獎，還開啟了「後現代主義」的文學風潮，他是英國的大詩人艾略特；當時那位護士也得了西班牙流感，在她隔離期間，也開始思考是否還要繼續當護士，看著天空上自在遨翔的飛機、鳥兒，她最後決定轉換跑道，成為第1個飛越大西洋的女飛行員─艾爾哈特。

庫克也說，雖然今年是州立大學的150週年，大家無法好好慶祝，但是這並無損家長、老師、朋友與愛人對你畢業的期許與興奮，希望大家可以將今年這場不尋常的畢典當作一生的榮耀。他回憶起1998年加入蘋果公司時，他對於跟賈伯斯工作感到無比興奮，後來賈伯斯先離大家而去，但他卻對這個世界留下了很多良善的影響。

保持希望、正向思考

「每個年代都有難題要面對，生活總會讓我們受挫、不滿，但我們必須了解到，我們不是自己人生的唯一作者。」庫克感性的說，每當我們已經準備了詳細、充滿光鮮亮麗內容的人生規劃時，人生並不會總順我們的意，與其持續詛咒的人生的困頓，不如好好檢視自己所有的人、事、物，對一切充滿感激的心，並勇於幫助有需要的人。

庫克提醒畢業生，要記住那些在社會上奮鬥的人們，記住自己所要在乎的、所愛的人們，記住自己是多麼被上天祝福，可以受到良好的教育，讓每個畢業生都可以發揮所長，讓未來充滿無限可能。他最後分享到，他常常回頭看林肯的書、文集，林肯面對困難、解放黑人時充滿正向思考，他謙遜的態度至今仍值得大家效法。

《今日美國》提到，演講結束前，庫克坦白告訴畢業生，過去安穩時代的畢業SOP將不管用，雖然人生日後將充滿著困難，但是仍要保持心胸開闊，「從心思考、重新思考」，設法讓這個風雨飄搖的世界有更美好的未來，「永遠保持希望。」

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詩人 西班牙 流感

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