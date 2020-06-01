非會員國參與G7？ 俄羅斯冷淡、澳洲積極

(德國之聲中文網) 川普有意邀請非會員國參加G7峰會，其中包括俄羅斯。俄羅斯對此消息卻保持沉默。俄羅斯的議員表示，他們還在等待更多細節。

俄羅斯聯邦參議員、外交委員會主持人科薩切夫(Konstantin Kosachev)告訴俄羅斯國際傳真社說:「僅是觀察員的位置不適合俄羅斯。」

過去，俄羅斯曾多次表示，比起G20，它對G7的興趣不大，因為G7無法完全反映出當今世界的權力平衡。

川普也在5月31日表達出類似的觀點: 他認為這個由七大工業國組成的"非常老舊的組織"已經無法正確體現這個世界的發展變化了。

科薩切夫說，川普的舉動顯示出他也認為G7已經不合時宜。這位俄羅斯參議員說，一直以來都很清楚的是，G7只是西方國家展現團結的一種形式。

除了俄羅斯以外，川普還有意邀請其他非會員國參與G7，包括澳大利亞、韓國及印度。

澳大利亞政府發言人周日表示，澳大利亞十分樂意正式受邀參加G7峰會，並表示其總理已經和美國接觸並談論此事。在一份電子郵件聲明中，政府發言人表示，G7已是政府高層之間談論的話題，「在全球面臨前所未有的挑戰時，與理念相近的國家加強合作時格外重要。」

同樣在清單上的韓國，其官員告訴路透社，政府正在與美國商討此事。

面對面開會? 德國首先拒絕

美國是本屆G7峰會的主辦國。該峰會原定在今年3月舉行，受到疫情影響往後推遲，一度要在5月、或者6月舉行，但是川普在5月30日宣布，將峰會推遲到9月舉行，並且有意擴大邀請非會員國。

至於開會的形式，川普一度在3月時建議改成視頻會議，但是之後又改變心意，希望舉行面對面峰會。

對於川普的邀請，德國總理默克爾首先表示不方便面對面開會。加拿大總理特魯多也不願意面對面開會，表示「有太多健康疑慮」。根據白宮所說，法國總統馬克龍支持川普舉辦實體會議。

"懂"俄羅斯的川普

目前的七國集團包括美國、德國、法國、英國、意大利、日本和加拿大。川普提出邀請俄羅斯參加峰會很可能會引發爭議。2014年，俄羅斯吞佔克裡米亞之後被逐出了七國集團。

去年8月，G7峰會在法國比亞裡茨（Biarritz）召開時，川普就曾建議，俄羅斯作為一個重要的經濟體，七國集團應該重新接納它。但是這一倡議並未得到附和。

不過同川普想邀請的另外幾個國家不同，俄羅斯並不屬於美國的盟友。

張慈/楊威廉/洪沙/文山 (德新社, 法新社, 路透社)

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