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曾包覆巴黎新橋和柏林國會大廈的藝術家 克里斯多過世
與已故妻子珍妮克勞德（Jeanne-Claude） 一起創作大型地景藝術而聞名的保加利亞藝術家克里斯多（Christo Vladimirov Javacheff）31日在紐約自宅過世，享壽84歲。
他們倆曾以織布包覆多個標誌性地標，例如1985年的巴黎新橋和1995年的柏林國會大廈，並於2005年在紐約中央公園架設好幾千座有日本鳥居味道的橘紅色門框。
珍妮克勞德2009年因腦動脈瘤逝世。
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