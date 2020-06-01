快訊

最漫長的出逃：非洲同志難民被疫情圍困的「出肯亞記

影／台中東區新民街暗夜火警 26間攤商付之一炬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾包覆巴黎新橋和柏林國會大廈的藝術家 克里斯多過世

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
大型環境藝術聞名的保加利亞藝術家克里斯多31日在紐約自宅過世，享壽84歲。取自Instagram@christojeanneclaude
大型環境藝術聞名的保加利亞藝術家克里斯多31日在紐約自宅過世，享壽84歲。取自Instagram@christojeanneclaude

與已故妻子珍妮克勞德（Jeanne-Claude） 一起創作大型地景藝術而聞名的保加利亞藝術家克里斯多（Christo Vladimirov Javacheff）31日在紐約自宅過世，享壽84歲。

他們倆曾以織布包覆多個標誌性地標，例如1985年的巴黎新橋和1995年的柏林國會大廈，並於2005年在紐約中央公園架設好幾千座有日本鳥居味道的橘紅色門框。

珍妮克勞德2009年因腦動脈瘤逝世。

紐約 巴黎 日本

延伸閱讀

東海岸大地藝術節登場 花東海岸再添6處網美打卡點

城市的+1種涼爽玩法！ 學學巴黎人「河上滑行」保持安全距離

法院協商成功 巴黎知名百貨公司復業人潮熱絡

川普稱將退出世衛組織 柏林：令人失望的挫折

相關新聞

疫情當頭退出世衛 歐盟不滿川普

全球新冠肺炎確診病例至五月卅一日已突破六百萬人，拉丁美洲感染人數激增，美國總統川普卻在疫情大流行之際，宣布與聯合國旗下的...

曾包覆巴黎新橋和柏林國會大廈的藝術家 克里斯多過世

與已故妻子珍妮克勞德（Jeanne-Claude） 一起創作大型地景藝術而聞名的保加利亞藝術家克里斯多（Christo ...

教宗呼籲 疫情過後全球團結終結貧窮氾濫

教宗方濟各（Pope Francis）今天發表五旬節訊息時表示，2019冠狀病毒疾病疫情過後，「一切將會不同」，他呼籲建...

馬哈地與慕尤丁互鬥 政評家：安華坐收漁利

馬來西亞土著團結黨鬧內訌，名譽主席馬哈地與主席慕尤丁彼此放話將逐對方出黨，馬來西亞政治評論家認為，雖未得知誰能勝出，但人...

澳洲政府發言人：樂見正式受邀參與G7峰會

澳洲政府發言人今天表示，澳洲樂見正式獲邀參加七大工業國集團（G7）峰會，而且總理莫里森（Scott Morrison）和...

窮到吃土！金正恩向北韓富人要錢 支應六成國家預算

總部在南韓的媒體「每日北韓」報導，北韓罕見發行債券，目的是向北韓菁英籌措外幣，以支應北韓60%的國家預算。英國金融時報...

中印喀什米爾交鋒 邊界重疊爭議多

印度在與中國接壤的喀什米爾邊境建造戰略道路，雙方爆發新衝突。印度近日大動作加強與中國接壤拉達克地區的基礎建設，挑起中國敏感神經，兩國除了不斷增加在該地區的駐軍外，中國更迅雷不及掩耳地突進，在印度控制線內紮營並進駐重型武器，讓印度難以招架。

著眼日本眾議院解散時機 安倍恐提前跛腳

日本首相安倍晉三握有何時解散眾議院主導權，但受到支持率下滑及疫情等影響，能選擇的時機點愈來愈少，甚至傳出可能交由下一任首...

讀賣：日本考慮放寬這4國公民的入境限制 台灣暫未入列

彭博資訊引述日本讀賣新聞的報導指出，日本政府正考慮放寬泰國、越南、澳洲和紐西蘭等四國公民的入境限制，理由是這些國家的新冠...

金正恩「3歲學會開槍」神話不再？ 朝鮮修正為4歲

韓國媒體《朝鮮日報》30日報道，從該報社取得的朝鮮刊物發現，當地在去年修改內容，在朝鮮黨媒《文學新聞》一篇名為《回聲》的小說中，改為稱金正恩是4歲開始射擊。

港版國安法衝擊 英國政治圈思考選邊站

美中關係惡化，英國雖然一直保持謹慎避免公開表態，但在中國推動港版國安法後，英國政治圈開始出現對中國更強硬的呼聲，英中關係...

法院協商成功 巴黎知名百貨公司復業人潮熱絡

因疫情封閉兩個多月後，巴黎拉法葉與春天百貨最近重開。百貨公司要求顧客佩戴口罩，衛生措施嚴密。拉法葉今天復業適逢週六，人潮...

熱門新聞

讀賣：日本考慮放寬這4國公民的入境限制 台灣暫未入列

美暴動惡夜！洛杉磯、西雅圖等多個城市宣布實施宵禁

示威演變暴力衝突！加州州長宣布 洛杉磯進入緊急狀態

影／美國示威傳出亂象 群眾闖LV店搶劫名牌包

她為了老人年金將祖母屍體冰封16年 9年來詐領高達500多萬

全美示威再擴大！16州25個城市宣布宵禁

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。