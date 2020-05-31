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周日快報：英國內閣出現進一步支持台灣的聲音
英國《周日快報》（Sunday Express）31日引述消息指出，由於新冠肺炎疫情衝擊持續擴大，以及北京壓迫香港，英國政府內部出現進一步支持台灣的聲音。
報導引述知情官員指出，從新冠肺炎疫情的負面衝擊持續擴大、中國大陸以強權壓迫香港，到打壓台灣，英國對北京的怒火已日益增加；「倘若我們最終承認台灣，並加入以軍事手段捍衛台灣的行列，不必感到驚訝」。
據英國專家近日預測，強生政府可能「在五年內」正式承認台灣擁有國家主權，但在採取這個「核選擇」之前，英國還有許多挺台方案。
舉例而言，英方可賦予台灣駐英代表完整的外交地位；或以在南太平洋的外交勢力協助抗衡中方，並支持台灣的主權，或幫助台灣在國際組織內擁有獨立發言權。
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