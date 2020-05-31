窮到吃土！金正恩向北韓富人要錢 支應六成國家預算

總部在南韓的媒體「每日北韓」報導，北韓罕見發行債券，目的是向北韓菁英籌措外幣，以支應北韓60%的國家預算。英國金融時報報導，這意味北韓領導人金正恩向富裕階級大舉要錢，彌補新冠肺炎和國際制裁造成的損失。專家指出，如果北韓真的發行這種債券，意味北韓經濟衰退非常嚴重。

駐首爾的奧地利維也納大學北韓事務專家沃德說：「一年之內突然發行這麼高額的債券，非同小可。這是第一個真確的徵兆，顯示北韓因為制裁和新冠肺炎，經濟壓力非常大。」

沃德說，北韓政府不保證會還錢給債券購買人。

美國智庫外交政策研究所學者席伯斯坦說，與北韓人民定期聯繫的朋友透露，北韓最近更常要求人民「忠誠奉獻」，賺到大錢的人必須「自願」把錢奉獻給國家，表示效忠金正恩，「這當然是國家勒索錢財的好聽說法」。