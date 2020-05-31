中印喀什米爾交鋒 邊界重疊爭議多

印度在與中國接壤的喀什米爾邊境建造戰略道路，雙方爆發新衝突。印度近日大動作加強與中國接壤拉達克地區的基礎建設，挑起中國敏感神經，兩國除了不斷增加在該地區的駐軍外，中國更迅雷不及掩耳地突進，在印度控制線內紮營並進駐重型武器，讓印度難以招架。

中國越界駐紮

根據《英國廣播公司》報導，印度近日在中印邊境的拉達克地區建設長達數百公里的道路以連接2008年重新啟用的高山空軍基地。此舉很明顯地激怒了中國，因為報導指出，中國部隊已經跨過邊界，在印度拉達克地區的加萬谷中駐紮。

據了解，中國部隊已經在加萬谷設置帳篷、挖壕溝，甚至也將重型軍事設備駐紮在該地，讓印度軍方措手不及。印度前上校舒克拉表示，中國擅自闖入他們承認是印度領土的地方，已經改變了現狀，但中方則認為，是印度率先改變現狀。目前除了加萬谷外，溫泉與班公錯湖也傳出有兩軍對峙。

邊界重疊爭議

《紐約時報》指出，儘管兩邊軍事衝突看似一觸即發，事實上，中印政府很想避免衝突。分析師指出，一向很喜歡出言捍衛印度利益的總理莫迪，這次十分安靜。而儘管駐軍增加，兩國軍隊在巡邏邊境時，皆被嚴格規定不得任意開槍，因此過去的衝突都僅是雙方軍隊互相投擲石頭或是鬥毆。

中國與印度的邊界超過3, 440公里，且多有重疊爭議。目前雙方軍隊沿著「實際控制線」駐紮與巡邏，但因為該線並沒有明確劃分，且中間有許多河流、湖泊和山峰，因此雙方很容易因此發生衝突。印度更在去年撤銷喀什米爾的自治地位，直接改由聯邦政府接管，也讓緊張局勢升高。

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