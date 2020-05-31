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日本考慮放寬這4國公民入境限制 台灣暫未入列

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讀賣：日本考慮放寬這4國公民的入境限制 台灣暫未入列

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
讀賣新聞31日報導，日本政府正考慮放寬泰國、越南、澳洲和紐西蘭等四國公民的入境限制。圖為東京羽田機場。歐新社
讀賣新聞31日報導，日本政府正考慮放寬泰國、越南、澳洲和紐西蘭等四國公民的入境限制。圖為東京羽田機場。歐新社

彭博資訊引述日本讀賣新聞的報導指出，日本政府正考慮放寬泰國、越南、澳洲和紐西蘭等四國公民的入境限制，理由是這些國家的新冠肺炎疫情已減緩。

根據報導，台灣尚未被列入考慮開放的地區，想去日本旅遊的人還要再等等。

讀賣新聞31日報導說，日本政府也許最快在夏天放寬限制。這四國的入境旅客必須攜帶出國前所做的新冠病毒檢測為陰性的證明文件，抵達日本後還要再檢測一遍。

【中央社／東京31日專電】

日本政府為防止新冠肺炎疫情擴大，針對111國民眾實施入境管制。日媒報導，日本正考慮鬆綁入境管制，第一波國家包括泰國、越南、澳洲、紐西蘭，台灣未被列入。

日本讀賣新聞報導，日本政府為因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），目前列為拒絕入境的對象包括台灣、中國、韓國、美國等111國民眾。日本政府正考慮鬆綁入境管制措施，將泰國、越南、澳洲、紐西蘭列入第一波名單。

報導說，日本實施入境管制措施期限到6月底為止，如果要鬆綁入境管制措施，可能要等到夏天以後。

上述4國目前疫情趨於穩定，企業相關人士盼重啟人員往來的聲浪高。日本經濟再生大臣西村康稔曾表示，快則6月與這些國家討論人員往來的議題。

越南、澳洲、紐西蘭是跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的成員；至於泰國，則是有很多日本企業在泰國設廠投資。

報導說，日本政府考慮先以商務人士為對象，出境前須先取得病毒篩檢陰性反應證明，抵達日本後，再接受篩檢，若結果呈現陰性反應，即准予入境。

報導說，中國、韓國希望日本儘速鬆綁入境管制，但日本政府對太早開放與中韓人員往來持慎重看法，中國、韓國可能被列入第2波名單。

中國隱匿疫情，美國目前對中國加強批判力道。日本政府如果急著對中國鬆綁入境管制，可能招致美國的反彈，所以日本政府還需慎重思考。至於韓國，在放寬民眾外出限制後，發生集體感染情況，讓人感到不安。

報導說，日本政府還要觀察未來的疫情，再決定鬆綁入境管制的第一波名單及時機。

日本外務大臣茂木敏充22日在記者會上表示，目前的邊境管制措施仍持續實施。他說，考慮分3階段鬆綁管制，先針對商務經營者、專門知識人才，其次留學生，最後才是觀光客。

日本經濟新聞22日報導，日本政府若要鬆綁入境管制措施，將考慮疫情是否平息、日本與對象國的經濟關係、人員往來是否密切等作為判斷準則。

日本 新冠肺炎 紐西蘭

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