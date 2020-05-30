川普稱將退出世衛組織 柏林：令人失望的挫折

上周，川普剛剛威脅說，如果世衛組織沒有「重大改進」，美國將長期停止為世衛組織提供資金並將退出該組織。如今，這位美國總統似乎要將退出世衛組織的口頭威脅付諸行動。

美國時間周五（5月29日）在白宮舉行的一次新聞發布會上，川普宣布，迄今美國向世衛組織提供的資金將被用於其它的全球衛生項目。川普還再次指責隸屬聯合國的世衛組織對北京政府唯命是從，而美國繳納的費用是中國的幾倍。川普說，世衛組織沒有完成必要的改革。

幾周前，美國總統川普就稱世衛組織正在淪為「中國的傀儡」。川普說，如果說得好聽點，世衛組織是「以中國為中心」，「給了我們很多不好的建議。」他也指責世界衛生組織對新冠病毒的傳播負有責任。

在這場新聞發布會上不明了的是，川普所說的退出世衛是否意味著正式退出。此外，他要停止支付的資金指的是評定的會費還是美國的自願捐款。

迄今美國是世衛組織的最大出資國。根據川普的說法，美國每年向該組織支付的款項約為4.5億美元。2020年和2021年的評定會費各約1.16億美元。中國為這兩年分別繳納了大約5700萬美元。

柏林稱美國此舉將危害全球衛生

在川普宣布將斷絕與世界衛生組織的關係後，柏林周六做出回應，稱這一決定「令人失望」，也會讓全球衛生遭到重挫。德國衛生部長施潘（Jens Spahn）在推特上用英語、德語和法語發布推文，指川普此舉「對國際衛生政策來說是一個令人失望的挫折」。

施潘也寫道，世衛組織「需要改革」，才能「有所作為」，他同時指出，「歐盟必須發揮主導作用，提供更多資金，」他還補充說，這將是今年7月德國擔任歐盟輪值主席國的首要任務之一。

李京慧/文木/王凡（德新社、法新社、美聯社）

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