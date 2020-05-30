川普取消香港特殊地位 《環時》批美「慢性自殺」

美國總統川普周五（5月29日）在白宮召開新聞發布會，針對中國計劃在香港實施國家安全法做出回應。川普措辭強硬地表示，中國違反了1984年簽署的《中英聯合聲明》，破壞了對香港自治的承諾，中方對香港採取的行動，對香港、中國和全世界人民而言都是一場悲劇。「中國用一國一制取代了他曾經許諾的一國兩制方案。」

川普宣布，中國的行為以及近期其他損害香港自由的情況，清楚顯示香港不再具備可以得到美方特殊待遇的充分自治，因此他已指示政府展開取消給與香港特殊待遇的程序，涉及引渡條約、高科技出口管制、獨立關稅與旅游區優惠待遇，國務院也將調整對香港的旅遊警示。

他還表示，白宮將對直接或間接參與侵蝕香港自治的中港官員進行制裁。川普稱，美方的行動將影響與香港之間的全面協議，「只有少數例外」。

此外，川普周五簽署了公告，未來將禁止與中國軍方有聯繫的中國研究生入境美國。據路透社報導，這一舉措可能對3000至5000名中國研究生造成影響。

華春瑩：為何對其他人在自家裝防盜門生氣？

中國外交部發言人華春瑩在其英文推特上連發了五條推文稱，《中英聯合聲明》共有8個段落、1137字和3個附件，沒有只字片語提到英國在香港回歸後對其負有任何責任。「一些美國官員大聲疾呼香港特別行政區的國安法違反《中英聯合聲明》，中國可能『接管』香港。荒謬。香港是中國的一部分。有人會因為自己接管自己遭到指責嗎？」

她指出，香港《國安法》針對的只有分裂國家、顛覆國家政權、組織和從事恐怖活動以及外國干預香港事務的活動。她質疑稱：「如果美國無意干涉，為何如此氣憤和恐懼？國安法就像裝設一道能更好地保護內部安全與自由的防盜門。為何有人要對其他人在自家裝設防盜門感到生氣？」

《人民日報》也發文稱，香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政。文章呼應防盜門說法稱，最看不得別人家裝防盜門的肯定是盜賊自己。文中強調，「沒有人比中央政府更真心實意貫徹落實『一國兩制』方針和基本法」，「堅決維護國家主權、安全、發展利益，堅決貫徹『一國兩制』方針，堅決反對任何外部勢力干涉香港事務，這就是全體中國人民的堅定決心」。

「華盛頓將站到香港人多數人利益的對立面」

中國官媒《環球時報》周六發表社評指出，這是一個「充滿謊言的記者會」。社評指川普「肆意捏造涉港國安法給香港社會帶來的變化，妄言中國 內地和香港從此『一國一制』，而無視兩地從政治制度到治理體系和社會風貌的巨大差異」。

《環球時報》還寫道：「按照川普總統宣布的計劃折騰下去，華盛頓將很快站到香港絕大多數人利益的對立面。他們把香港社會與內地社會等同對待，自會幫著兩地公眾進一步團結起來，同仇敵愾。美國將徹底失去在香港社會享有的信任和好感，後者對它的態度必將改寫。」

社評認為，華盛頓正在開啟更大的賭博，不過美國的經濟脂肪已經沒有過去厚。文章最後強調，美國「絕打不蔫香港，更壓不跨整個中國」，美國逆歷史潮流而動只會把自己折騰得越來越瘦，也越來越弱，美國的這套「極端玩法無異於一個超級大國的慢性自殺」。

香港官員：美國的威脅手段不會得逞

香港律政司長鄭若驊周六表示，川普指責中國將香港變為「一國一制」的說法是「完全錯誤」。她指出，香港與中國大陸是一個國家，國家安全屬於中央事務。

鄭若驊並未對各界對於美國制裁的擔憂做出直接回應，只強調「根據國際法原則，以壓力干擾別國事務的做法，屬於構成干預別國內政，在法律上不能接受」。

她還指出，中央為香港訂立港區國安法是「合情、合理、合憲」，並表示國家安全從來都不屬於香港的自制範圍，很多人「偏重兩制而忽略一國的重要性」。

《星島日報》引述香港保安局局長李家超稱，美方的威脅手段不會得逞，貿易永遠是互惠互利，國家已表明會對美國任何制裁行動進行反制，特區政府會嚴肅留意事態發展。

香港美國商會會長早泰娜（Tara Joseph）對美國總統的聲明做出回應稱，這對於在港的美國人而言是「哀傷的一天」，各個企業和家庭需要一段時間來消化這個結果。

美國一直是香港的重要貿易夥伴，2009年到2018年間，美國對香港的貿易順差累計達2970億美元。根據美國貿易代表處統計，2015年美商在香港的雇員人數超過18.8萬人。

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