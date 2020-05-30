華郵警告：美中可能再爆金融戰

華盛頓郵報28日報導，美中經濟衝突導致互徵關稅，又為華為和半導體技術流向起爭執，隨著新冠肺炎疫情和香港議題升高緊張關係，兩國之間的貿易和技術戰，可能擴大到金融領域。

報導稱雙方的衝突面向本月只增不減：美國總統川普要求一檔聯邦退休基金取消對中概股的投資；數日後，參院通過法案，要求在美國證交所掛牌的中國公司必須公開會計帳冊供稽核審查，並提供股東持股資料；如今，因港版國安法議題，美國國會議員要求制裁中國銀行業者，川普政府也有可能撤銷給予香港的特殊貿易地位。

在限縮貿易、技術和簽證往來之後，美國若遏制資本，可能對中國經濟構成最大挑戰，因中方高度仰賴由美國主導的國際金融體系。

近幾個月，中國前財長樓繼偉和多位陸籍顧問都警告，華府戰術升級，從關稅和技術限制擴大到全面金融戰的必然性。就目前而言，如果美國全面制裁，中國的銀行可能立即陷入困境。

華郵報導，賓州參議員圖米日前提出香港自治法時表示，「在可預見的未來，中國經濟將仰賴美元交易，因此國會提議的制裁很可能長期具有強大威力」。

要求匿名的前白宮經濟官員說：「很明顯會有更多建議進一步削弱金融聯繫的提案。在後疫情時期，事情可能很快就發生。」

中國官媒環球時報近日刊出多篇文章警告，金融戰會是世界災難：「所有已開發國家的開放金融體系都不能免於衝擊。川普政府在採取任何魯莽動作之前必須考慮後果，因為沒人知道市場風險會擴散得多快，以及可能造成何種危機。」