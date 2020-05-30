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法國酒吧餐廳6月2日迎客 羅浮宮7月6日開門

世界日報 / 編譯中心╱綜合29日電
法國6月2日開放酒吧餐廳和國內旅行，羅浮宮7月6日重開。 路透社
法國6月2日開放酒吧餐廳和國內旅行，羅浮宮7月6日重開。 路透社

法國28日宣布防疫鬆綁措施，6月2日起，全國酒吧、餐廳和咖啡館將重新開放，且及時趕上夏季假期，解除國內旅行限制。位於首都巴黎的羅浮宮博物館也宣布，將於7月6日重開。

法國總理菲利普表示，「自由將成為常規，而限制則是例外。」認為法國5月11日實施第一階段解封後，頭兩周情況比預期好。菲利普與首要閣員開會、同意下階段做法後表示，更多學校將重新開課。

下一波鬆綁措施包括，民眾不限於只能在距住家100公里範圍內活動，公園、花園、海灘和湖泊下周將開放；博物館和紀念建築6月2日起可重新迎接遊客，但必須配戴口罩。

著名的羅浮宮博物館因應疫情，自3月中起關閉。羅浮宮表示，重開後會推出預約系統，並要求遊客參觀時戴口罩，及保持社交距離。此外，露營區和度假勝地也將自6月22日開放。

不過，菲利普說，目前巴黎首都圈法蘭西島大區及海外的法屬圭亞那和馬約特島等領地，仍新冠疫情擴散風險仍較高，列「橘區」警戒，因此巴黎的餐飲店家僅可開放戶外座位。

法國截至29日累計18萬6923例確診，2萬8662人病故。

法國 巴黎 博物館

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