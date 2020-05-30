新加坡驚現色情雲端資料庫300女受害「部分來自中港台」

南韓早前爆出「N號房」事件，嫌犯利用通訊軟體Telegram散播性剝削影片，受害者超過70人。如今新加坡也傳出有大量女性色情影像的雲端資料庫，受害女性可能超過300人。

新加坡「新明日報」報導，近日在社群媒體流傳一個網路連結，點擊連結後會連到一個雲端儲存空間，裡面有超過300名女性的裸照及性愛影片，當中大部分是星國女性，其中有少部分文件夾註明是台灣、香港、中國等地流出的性愛影片。

根據內容顯示，有心人士以不同女性的姓名或社群媒體帳號，命名多個文件夾，並儲存不雅影片、照片。這個資料庫共有554個文件檔，包含3萬多個文件，所有文件檔案大小超過274GB。

一般認為，大部分的裸照及影片可能是先前被人流傳出來，才被有心人士下載儲存。

律師指出，根據新加坡不良刊物法令規定，任何人輸入、發布、販售、供應、散播或複製被禁止的內容都算觸法。透過電子媒介傳送猥褻照片，持有、散播猥褻影片者也觸犯法令。

律師說，受害女性可向新加坡警方報案，讓警方展開調查，並要求雲端公司將帳號關閉。

報導指出，雲端資料庫屬於紐西蘭一家網路服務供應商，用戶可免費設立帳號，也提供不同的付費雲端容量方案。不過，蒐集這些裸照和性愛影片的幕後黑手身分目前仍不得而知。