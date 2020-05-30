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奈及利亞數十槍手暗夜血洗5村莊 至少74人死

世界日報 / 編譯中心／綜合29日電

非洲奈及利亞發生大規模屠殺事件。該國西北部索科托州薩邦比爾尼（Sabon Birni）爆發大規模槍擊案，至少74人死亡。當地醫院2名醫護人員表示，槍擊案發生後，至少60具帶有彈孔的遺體被帶往醫院。

撒哈拉報導者報導，27日深夜，大批武裝份子騎乘重型機車襲擊西北部與尼日交界處的5座村莊，屠殺手無寸鐵的村民，目前已知共有74人遇害，多人受傷，死亡人數恐再增加。據悉，當地村民近年來飽受暴力衝突之苦，包括敵對村落爭搶牧場、犯罪集團趁火打劫，甚至是治安團體的報復性殺戮。

距離索科托州首府索科托175公里的薩本比尼地區，25日也遭一批槍手襲擊5個村莊，造成18人死亡。尼日軍方上周曾對武裝分子營地進行一系列空襲，宣稱擊斃「數百名土匪」，但並未提供準確人數。

但有不具名的村民表示，這些槍手並非武裝叛亂份子，絕大多數是該地區的放牧者。因近年來政府引進重機具，當地農民開墾面積急遽擴增，部分放牧者破壞農民的大規模開墾，維護自己放牧的勢力範圍。據統計，近年已有超過20萬人因此家園被毀而逃離該地區。

此外，國際危機組織上周警告，長期盤據奈及利亞東北部的伊斯蘭極端聖戰組織勢力，似乎逐漸開始侵蝕奈國西北部地區。分析認為，當地很可能成為伊斯蘭聖戰者跨越薩赫勒地區「陸橋」。

奈及利亞 農民 槍擊

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