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巴西2.7萬人染疫死 不夠棺木「填空」公墓急挖新墳
拉美地區疫情依然嚴峻。巴西累計確診病例至29日已超過46.5萬例，為全球第二疫情嚴重國家；死亡病例也攀升至2.7萬例，超越西班牙，為全球第5高。
巴西重災區聖保羅州至28日累計6980例死亡，州府已緊急開挖新墳掩埋為數眾多的染疫者遺體，甚至有空拍機直擊，聖保羅市維拉福爾摩沙公墓（Vila Formosa cemetery）的「空位」被一具具棺木填滿，並挖了更多新「空位」的驚人景象。
巴西主流媒體「聖保羅州報」近日所做的調查顯示，在疫情較為嚴重的多個州，公立醫療體系早已不堪重負。聖保羅州重症病床占用率達到了91%，已經有13家醫院因為滿員而無法接收新病人。聖保羅州、里約熱內盧州等地都出現了確診患者病死家中的事件。
各地解封不回頭
與此同時，里約熱內盧州政府誇口設立7家野戰醫院，迄今只啟用1家，且醫療人員和物資嚴重缺乏；亞馬遜和巴拉（Para）等州政府則面臨醫療院所崩潰問題，被迫下令全面封鎖。
國內各地的嚴重呼吸道疾病確診和死亡例數持續增加，但許多地方政府已開始逐步放寬隔離防疫措施。像是聖保羅州長多利亞（Joao Doria）已宣布，將從6月1日起，根據每個地區醫療體系的抗疫能力，逐步重新開啟商店和購物中心。好景市（BeloHorizonte）也開放許多行業。
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