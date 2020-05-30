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英國智庫建議政府：每年投資300億英鎊用於綠色復甦

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
英國環境正義委員會建議政府，每年應額外投資300億英鎊在綠色計畫。路透
英國環境正義委員會建議政府，每年應額外投資300億英鎊在綠色計畫。路透

英國跨黨派委員會建議，英國每年需要額外投資300億英鎊（約台幣1.1兆元）在萬事俱備只欠動工的綠色計畫，以創造就業機會，為後疫情時代的經濟注入活力，並讓英國重回實現氣候目標的軌道。

衛報報導，在從新冠肺炎疫情中復甦的迄今最詳盡藍圖中，英國環境正義委員會建議政府先提供50億英鎊初期款項當作「公正轉型基金」，幫助可能受到最嚴重影響的地區從化石燃料轉向乾淨能源。

環境正義委員會27日公布長達96頁的報告，該委員會成員包括國會議員、企業高層、工會領袖、氣候倡議人士及智庫公共政策研究所（IPPR）成員。

該報告呼籲英國政府加快行動因應氣候和自然危機，同時重建經濟並安定人民生計。

此外，還敦促政府設立一個有抱負的2030年減排目標，其中首次包括進口商品所隱含的二氧化碳排放。報告作者群說，這將有助於提高英國製造商的競爭力。

為了確保政府不會浪費剩餘的碳預算，報告建議英國終止北海和其他地區的石油和天然氣經濟開採最大化的政策，並將工作機會轉移至建築業、製造業、可再生能源、寬頻和熱能及運輸電氣化產業。

他們條列九項或能從疫情中復甦，並使英國走上更健康的環境路線的政策。強調每一筆幫助陷入困境企業的紓困都應以減少碳排放為條件，尤其是航空業。

委員會聯合主席、英國綠黨前黨魁盧卡斯（Caroline Lucas）說，使經濟脫碳和恢復自然，是解決英國破碎經濟模式的良機。

她表示，「我們能重建地更好，前提是必須將快速脫碳議程納入更廣泛的社會和經濟正義議程內，並確保受改革影響最大的社區有力量去領導和塑造它」。

英國 疫情

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