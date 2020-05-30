國際勞工組織：有效的檢驗追蹤體系可讓工時損失減半

衛報報導，國際勞工組織（ILO）發布的全球研究顯示，建立有效的追蹤機制，防範第二波疫情，不僅能挽救生命，還能減少因病假損失的工作時數最多達50%。

ILO說，如果雇主想要員工復工且維持健康，有效的檢測和傳染追蹤不可或缺。

總部設在日內瓦的聯合國專門機構ILO預估，在追蹤機制欠佳的國家，工作時數的損失大約是14%，但在能進行高強度追蹤的國家，損失可縮減至7%。若欠缺有效體系，復工也無法嘉惠雇主和勞工。

勞工要是擔心返回工作崗位會帶來健康威脅，弱勢者可能被排除在復工行列之外，面臨裁員威脅。

ILO總幹事萊德（Guy Ryder）說：「創造就業機會豐富的經濟復甦，同時促進平等和永續發展，意味讓勞工和企業能在安全條件下儘快重啟運作。如果我們要對抗恐懼、降低風險、讓經濟和社會再次快速前行，檢測追蹤可能是政策的重要環節。」

根據第四版的《ILO監測報告：新冠肺炎和工作場所》：「調查和檢測追蹤系統減少對限制出行措施的依賴；提高公眾信心，從而鼓勵消費和就業；有助將職場運作干擾減至最低。」

該報告又補充：「即使僅是暫時性的，但檢測追蹤的本身就能創造新的工作機會，可導向到年輕人和其他具優先順位的族群。」

根據報告，擁有有效檢測追蹤機制的國家，例如南韓，限制出行的期間和嚴格程度往往較低，經濟損失連帶也較小。

報告還發現，年輕人受疫情影響特別嚴重，而自2月以來，青年失業「大量且迅速增加」，對年輕女性的衝擊更大於年輕男性。

疫情對年輕族群造成三重衝擊，包括破壞就業、干擾教育和訓練、想進入勞動市場和想轉職的人遭遇重大障礙。

萊德說：「新冠肺炎造成的經濟危機對年輕族群，尤其是女性，造成比任何其他族群都要嚴重而且迅速的衝擊。如果不立即採取行動改善他們的處境，疫情遺毒可能長達數十年。他們的才能和精力如果因為欠缺機會和技能而無從發揮，會影響到我們的未來，想在後新冠肺炎時期重建更好的經濟會變得更困難。」