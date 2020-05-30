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塞浦路斯出招讓你放心玩 若確診餐飲住宿藥費都免錢

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
為了振興旅遊業，塞浦路斯表示，旅客若確診感染新冠病毒，餐飲住宿和藥費由政府負擔。法新社
為了振興旅遊業，塞浦路斯表示，旅客若確診感染新冠病毒，餐飲住宿和藥費由政府負擔。法新社

為搶救旅遊業，塞浦路斯出大招攬客：今夏前往這個地中海島國的遊客，如果新冠病毒檢驗呈陽性反應，餐飲住宿費全由塞國政府埋單。

根據塞浦路斯新制定的振興計畫，「政府將致力照顧所有在逗留期間病毒檢測呈陽性的旅客，以及其家人和密友。上述所有案例，都將由政府承擔住宿、食物、飲料和用藥；旅客僅需負擔機場接送和來往航班費用」。

官方統計數據顯示，人口約128萬的塞浦路斯去年有近多達400萬旅客，為該國創造30億美元（約台幣899億元）的收入。

塞浦路斯即將在6月9日放寬國際航空旅遊限制。他們已在上月逐漸恢復正常商業活動，訂6月1日重啟禮賓經濟，衛生專家預估可在前一日完全控制住疫情

根據塞浦路斯旅遊部、外交部和交通部部長共同簽署、說明振興計畫內容的信函，下月首批造訪塞國的旅客，將被要求在啟程前72小時內，通過自己國家的新冠病毒檢驗。但來自特定國家的旅客不受此限，主要取決於該國疫情嚴重程度。

塞浦路斯計畫，每周對各國疫情進行風險評估，衡量標準包括檢驗能力、新增確診案例和死亡人數。第一期評估清單將馬爾他、以色列、希臘、德國、挪威和斯洛維尼亞在內的13個國家列入「低風險」類別。

塞浦路斯想吸引觀光客，主打賣點除了「露天風格、大量個人空間」和清新空氣之外，還特別強調其臨床特色---人口平均加護病房比在地中海地區名列前茅。

如果遊客在造訪期間遭確診，可入住特別為他們保留、現有100張病床且可再擴增的新冠肺炎專門醫院。

塞浦路斯的新計畫也將餐廳和海灘該如何減少感染機會的細節納入，包括遮陽傘之間須相距超過12英呎（3.6公尺），以及胡椒罐和鹽罐應消毒。

疫情 地中海

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