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SpaceX星艦原型測試時爆炸！今年第三次失敗

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
SpaceX的「星艦」（Starship）原型SN4於29日在美國德州測試引擎時爆炸。截自推特
SpaceX的「星艦」（Starship）原型SN4於29日在美國德州測試引擎時爆炸。截自推特

俄羅斯媒體RT報導，太空探索公司SpaceX的「星艦」（Starship）原型SN4於29日在美國德州測試引擎時爆炸，是今年第三艘爆炸的原型。

根據NASA網站上的現場直播顯示，星艦爆炸前，有濃濃白煙竄出，但未有人員傷亡跡象。

作為SN4發射測試的一部分，SpaceX對其甲烷Raptor引擎進行點火測試。根據報導，完成該項測試後才爆炸，由燃料外洩引起。

今年2月和4月的測試中，在注入液態氮時，兩艘星艦原型SN4也發生爆炸。

衛報報導，星艦為394英尺（約120公尺）的火箭，用於載人和100公噸貨物抵達月球和火星。為SpaceX計畫的下一代完全可重複使用的運輸火箭，是公司執行長馬斯克打造普通人也能負擔得起太空旅行的核心目標。

29日的測試失敗和SpaceX即將發射獵鷹9號火箭載送兩名美國太空人到國際太空站的任務無關。

爆炸 太空人 SpaceX

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