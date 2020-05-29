快訊

思想是自由的：一面柏林圍牆說出的謊言與希望

港版國安法的效應：美中台關係、金融地景大洗牌？

西班牙批准窮人最低收入補貼計畫　每人每月發約1.54萬

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
伊格禮夏斯29日在記者會書說明這項補貼計畫。歐新社
伊格禮夏斯29日在記者會書說明這項補貼計畫。歐新社

路透報導，幫助經濟情況因疫情大流行而雪上加霜的窮人，西班牙左翼聯合政府29日批准了每月462歐元（約新台幣1萬5425元）的最低收入補貼計畫。

副總理伊格禮夏斯在記者會上表示，年齡23歲至65歲、扣除房屋和貸款後資產低於1萬6614歐元的人，將有資格請領。

伊格禮夏斯並指出，根據內閣會議通過的這項法令，西國政府將每月支付津貼，並為收入較低者填補現有收入缺口，讓這些人每月至少能拿到最低收入。

這項旨在減少貧困與不平等的計畫將嘉惠85萬個家庭，共約230萬人，西國政府一年將支出約30億歐元（約新台幣1001億元）。此外，這項最新補貼計畫還包括，提供激勵措施給找到正式工作的人。

疫情

延伸閱讀

全球新冠肺炎疫情逾582萬例確診 超過36萬人不治

研究：癌症病患染COVID-19 死亡風險翻倍

奇幻攝影大師尤傑尼歐「365ﾟ」巨作即將登台

日車廠全球產量銳減60%

相關新聞

中印衝突莫迪沒有好心情 印度否認與川普通話

中印部隊在班公錯湖增兵對峙，印度政府拒絕美國總統川普出面調停後，今天又否認川普自稱最近與印度總理莫迪通話，以及川普說莫迪...

潛逃南韓失風被捕 北韓夫婦傳遭行刑隊槍決

北韓1月下令關閉中朝邊境以防堵新冠肺炎，違反禁令的官民都會面臨嚴厲懲罰。自由亞洲電台日前報導，有對50多歲夫妻5月初試圖...

西班牙批准窮人最低收入補貼計畫　每人每月發約1.54萬

路透報導，幫助經濟情況因疫情大流行而雪上加霜的窮人，西班牙左翼聯合政府29日批准了每月462歐元（約新台幣1萬5425元...

澳洲學生支持香港民運 被勒令停學

據法新社消息，一所澳大利亞大學責令一名學生活動人士停學兩年。這位學生聲稱，大學的此番決定是為了平息他對中國共產黨在該大學施加影響的批評。

美擬逐數千中國留學生 學界憂北京反制

路透社引述消息人士報導，美國政府計劃撤銷與中國軍方有關的中國研究生簽證，受影響人數料多達3000至5000人。政策一旦實施，現時身在美國的中國學生將被驅逐出境，而在美國境外的學生則會被禁止入境。

美中台關係、金融地景大洗牌？港版國安法的效應

中國兩會（政協與人大）會議因疫情延遲了兩個月後，於5月21日召開。因為這個會議的時間剛好在蔡總統5月20日就職之後，因此原先大家多將重點放在兩會是否會針對蔡總統演說有所回應。但不論是汪洋在政協的報告，或是李克強總理的國務院政府工作報告，兩岸關係都說得很少。

日藍色衝擊波6機編隊飛越東京 向醫療人員致謝

為鼓舞與疫情奮戰的醫療人員並表達謝意，日本航空自衛隊的「藍色衝擊波」飛行表演隊，今天6機編隊點亮機體藍燈，在東京上空進行...

判孟晚舟有罪惹怒北京 加國憂報復

(德國之聲中文網) 中國駐加使館周五(5月29日)針對加拿大法院對孟晚舟判決「雙重犯罪」並繼續引渡美國程序表達強烈不滿。 發言人表示:「美加濫用雙邊引渡條約，對中國公民任意采取強制措施，嚴重侵犯

律師：加國「實施美國制裁」 孟晚舟成棋子

華為財務長孟晚舟一案，加拿大法院裁定該案符合「雙重犯罪」標準。這一裁決對孟晚舟一方不利，意味著引渡聆訊將繼續進行。美國法...

孟晚舟案 陸批美加專橫 向加國嚴正交涉

針對加拿大卑詩省高等法院裁定孟晚舟的行為構成「雙重犯罪」，因此對其引渡案將繼續審理，華為發表聲明對判決表示失望。中共駐加拿...

加國法院判「雙重犯罪」 孟晚舟引渡美國受審 又近一步

加拿大卑詩省最高法院廿七日判決華為科技公司財務長孟晚舟引渡案涉及的犯行，符合雙重犯罪標準，紐約時報認為此判決清除了引渡她...

英國外相：持英國護照港人可延長停留至一年

英國外相拉布28日表示，針對持有英國國民（海外）護照（British National (Overseas)）的香港民眾...

熱門新聞

31歲女星自曝和爸爸一同洗澡睡覺 還覺得自己就像他女友

川普下令管控推特等媒體平台 稱「捍衛言論自由」

警察致黑人死亡示威變暴亂 州長動用國民兵與緊急狀態

明尼亞波利斯警局遭縱火 川普怒推：「開始開槍」

疫情下經濟困難 單親媽被迫「肉償交租」：我不想流離失所

影／川普促開槍鎮壓 推文「讚頌暴力」遭隱藏加註警語

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。