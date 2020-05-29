西班牙批准窮人最低收入補貼計畫　每人每月發約1.54萬

路透報導，幫助經濟情況因疫情大流行而雪上加霜的窮人，西班牙左翼聯合政府29日批准了每月462歐元（約新台幣1萬5425元）的最低收入補貼計畫。

副總理伊格禮夏斯在記者會上表示，年齡23歲至65歲、扣除房屋和貸款後資產低於1萬6614歐元的人，將有資格請領。

伊格禮夏斯並指出，根據內閣會議通過的這項法令，西國政府將每月支付津貼，並為收入較低者填補現有收入缺口，讓這些人每月至少能拿到最低收入。

這項旨在減少貧困與不平等的計畫將嘉惠85萬個家庭，共約230萬人，西國政府一年將支出約30億歐元（約新台幣1001億元）。此外，這項最新補貼計畫還包括，提供激勵措施給找到正式工作的人。