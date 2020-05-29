澳洲學生支持香港民運 被勒令停學

據法新社消息，一所澳大利亞大學責令一名學生活動人士停學兩年。這位學生聲稱，大學的此番決定是為了平息他對中國共產黨在該大學施加影響的批評。

澳大利亞昆士蘭大學紀律委員會對帕夫洛（Drew Pavlou）做出了停學的決定，但沒有透露與決定有關的進一步細節。帕夫洛一直對中國政府持批評態度，並支持香港獨立運動。英國《衛報》2019年10月報道稱，他是澳大利亞昆士蘭大學支持香港民主運動的主要組織者。

帕夫洛告訴法新社，大學沒有告訴他任何與這個決定有關的理由。他認為這是為了平息他抗議的聲音，並取消他通過參加選舉在大學理事機構中獲得的參議席位。

大學停學的決定公布後，他在通過臉書發布的一份聲明中表示，原本他在選戰期間承諾將把自己作為大學參議員的15000澳幣收入全部捐給中國的人權事業。到目前為止，他已經捐出了10000澳幣，而被逐出參議會意味著他無法繼續為此捐款。

帕夫洛在這份聲明中表示，學校停學的決定顯然是要給他的政治活動噤聲，他「從來沒有想過事情會發展到這一步」。

紀律處分的內容

當地媒體報道稱，針對帕夫洛的紀律處分內容長達180多頁，其中包括在社交媒體上發表煽動性的言論和威脅，破壞抗議活動，以及在校園內的商店裡使用了一只筆而沒有付款。

他計劃對該決定提出上訴，並稱相關決定是為了試圖保護這所「骯髒」的大學和中國共產黨的商業利益。

校方表態

該大學的校長彼得·瓦爾蓋斯（Peter Varghese）說，大學參議機構在休會期間將召開會議討論這一停課問題。

瓦爾吉斯表示：「調查結果的某些方面和懲罰的嚴厲性讓我個人有些擔心。」

據澳大利亞當地媒體ABC報道，昆士蘭大學於5月20日舉行了一次閉門聽證會，決定是否開除帕夫洛的學籍。他本人在通過視頻舉行的聽證會期間「離席」，稱它不是公正的審判，而是「袋鼠法庭」。ABC援引昆士蘭大學的表態報道稱，聽證會是要確定帕夫洛是否違反了大學的行為守則並導致昆士蘭大學聲名狼藉，但重申該案與帕夫洛先生批評昆大與中國的關系無關。

為此，帕夫洛得到了當地著名律師莫裡斯（Tony Morris）的協助。學校的紀律委員會當時就表示，聽證會可能在沒有帕夫洛參與的情況下繼續進行，並在他缺席的情況下做出決定。

和中國領事機構對峙

去年7月底，帕夫洛（Pavlou）參加了學校的一場抗議活動，期間親北京和反北京的學生之間因對香港反送中活動的不同立場發生沖突。中國駐布裡斯班總領事稱組織者為分裂分子，引起了國際輿論的關注。隨後，中華人民共和國駐布裡斯班總理使館公開表態稱：「極少數別有用心的人在澳大利亞昆士蘭大學進行反華分裂活動，引起包括大陸和香港在內的中國留學生的憤慨和抗議。」該總領館「高度重視中國留學生安全，肯定中國留學生自發的愛國行為，堅決反對任何分裂國家的言行」。同時，中國官媒《環球時報》發表題為「今日昆士蘭，《義勇軍進行曲》好聽！」的文章，點名帕夫洛，稱他使用了寫有「辱華內容」的「Facebook頭像」。

截止到5月29日，帕夫洛在臉書上的頭像是一個他本人的水墨風格自畫像，黑色上衣上寫著香港兩字。黃色的頭像背景上寫著用中文和英文寫著西藏、新疆、台灣等字樣。他的臉書賬號全名為：「UQ Senator Drew Pavlou - Keep The Bastards Honest」（昆士蘭大學參議Drew Pavlou--讓雜種們保持誠實）。

中國總領館7月底發布相關聲明後，帕夫洛將中國駐布裡斯本總領事徐傑一告上法庭，理由之一是自從中國總領館的有關聲明發布後，帕夫洛本人的社交媒體充斥著語言暴力的評論，甚至有人對他和他的家人的發出死亡威脅 。

5月29日校方停學決定公布當天，帕夫洛通過包括臉書在內的社交媒體發表聲明稱：「自己本來馬上還有6個月就能畢業」，而校方的決定讓他在2022年年底之前無法繼續學業。他會繼續上訴，並繼續為中國的人權事業做出自己的努力。

法新社報道稱，澳大利亞是中國出國留學人員的首選目的地之一。目前有超過18萬名中國留學生，每年為該國貢獻超過68億美元的經濟收入。

昆士蘭大學與中國官方機構建立了合作關系，在校內設有北京政府資助的孔子學院。

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