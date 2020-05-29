鼓勵延後退休 日本修法可最晚75歲再領退休金

為鼓勵民眾老了以後繼續工作，日本政府今（29）日通過修法，再度放寬領取退休金年限，年滿65歲、已可開始領取退休金的民眾，最晚可延後到75歲再開始領年金。

目前日本法律規定民眾可開始領取退休金的年齡是65歲，最晚是70歲，新法等於是將此年限再延長五年。

在新法下，若民眾將初領退休金的年紀延後到新法載明的75歲，每月可領的退休金金額，將比他們從65歲開始領多84%。

此外，這次修法也將更多兼職勞工和其他非固定員工加入到員工退休金制度。目前的法條只允許一周工作20小時以上、且任職企業為500人以上企業的兼職勞工加入此系統。

但新法將從2022年10月起把任職企業的規模門檻放寬到100人以上企業，兩年後再擴大到50人以上企業。員工人數50以下企業的兼職勞工則仍不在保障範圍內。