美擬逐數千中國留學生 學界憂北京反制

路透社引述消息人士報導，美國政府計劃撤銷與中國軍方有關的中國研究生簽證，受影響人數料多達3000至5000人。政策一旦實施，現時身在美國的中國學生將被驅逐出境，而在美國境外的學生則會被禁止入境。

報導指，有關措施自去年開始討論，目的是打擊一些中國公民，涉嫌在美國大專院校從事間諜與盜取知識產權的活動。

理工生首當其沖

中國是在美國際留學生的最大來源國，為美國經濟貢獻了近140億美元。目前有約36萬名中國人在美留學，當中有13萬人是研究生，佔所有國際研究生的36%。

《紐約時報》最先報導有關提案，預計畢業於中國軍方院校的7所大學將受波及，包括：北京科技大學、背景航空航天大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學、南京航空航天大學、南京理工大學及西北工業大學。目前未知與軍方關系密切、但不直屬軍方的院校是否在打擊範圍內。

美學界反對

對此，美國大學和科研機構表示反對，因為會損害他們招收中國學生而獲得的經濟利益，也擔心北京會采取對等行動限制其師生進入中國。

美聯社指官員了解院校的憂慮，強調措施只針對有重大間諜活動或知識產權盜竊風險的學生，但官員沒有交代最終會有多少人被開除，盡管他們說這只是中國學生中的一小部分。

但這無法釋除學界疑慮，美國教育委員會負責政府關系的主任斯普雷澤（Sarah Spreitzer）說：「我們非常擔心這將會在多大範圍內實施，我們擔心這可能會傳遞出一個信息，即我們不再歡迎來自全球各地的優秀學生。」

她表示目前未獲得細節，還不清楚當局針對什麼類型的大學、何謂與中國軍方有關系的大學，但直言如果情況轉換過來，即他國對接受美國國防部資助的美國大學學生進行限制，將影響到很多學校。

《環時》：特朗普甩鍋

中國網民對此有不同意見，有人斥美國大行種族主義，質疑美國指中國學生是間諜「欲加之罪何患無辭」；有人指「華人教授們趕緊回國搞建設吧，美國夢碎了」、「不要在那裡為了美國綠卡而出賣國家的利益」；也有人關心留學生的前途「在愛國情緒之後，我想說的是，這些學者和學生的學業、學位怎麼辦？」。另外，有網民反問「有航班嗎？」，諷刺中國民航部門的五個一政策，令大量留學生滯留海外無法回國。

《環球時報》引述中國外交學院國際關系研究所教授李海東表示，特朗普選情及國內疫情很糟糕，他不斷在美國社會制造「中國對美國構成安全威脅」的話題，是為了自保而「甩鍋」。

李海東又指，如果3000名中國研究生真的被驅逐，是一個很大的外交事件，中方一定會作出反應，不排除作出對等的反制措施。

李澄欣（綜合報導）

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