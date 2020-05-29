潛逃南韓失風被捕 北韓夫婦傳遭行刑隊槍決

北韓1月下令關閉中朝邊境以防堵新冠肺炎，違反禁令的官民都會面臨嚴厲懲罰。自由亞洲電台日前報導，有對50多歲夫妻5月初試圖帶14歲姪子試圖脫北，但不幸失風被捕，被當地安全部門直接槍決。

兩位消息人士表示，當事人住在鄰近中國的兩江道惠山市，生意因防疫大受打擊，最近接獲妻子逃到南韓的弟弟捎來訊息，希望姐姐把他留在北韓的兒子帶去，夫婦倆因此籌畫帶姪子經中國前往南韓。

一行三人試圖橫越目前重兵駐守防疫的中朝邊境，但還沒得及踏上鴨綠江，就被衛兵抓個正著。由於最高層明確指示，在隔離抗疫期間企圖潛逃出國者必受重懲，夫妻倆又試圖逃往南韓，因此被控叛國、遭到刑求，最後在未經任何審判的情況下，直接被行刑隊押到刑場開槍射殺，姪子則因未成年逃過一死。

面對外界質疑掩蓋疫情，北韓始終否認境內有確診案例或爆發。但有消息稱當局承認首都平壤等三地有疫情擴散，並就防疫措施對國民耳提面命。

美國智庫國家利益中心（Center for the National Interest）韓國研究主管卡齊亞尼斯（Harry Kazianis）告訴福斯新聞，中朝邊境處處漏洞，金氏政權又仰賴非法貿易延命，「北韓不可能倖免於新冠肺炎衝擊，他們明顯在說謊，以免暴露出弱點或威脅政權」。