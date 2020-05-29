英國號召10國家組5G聯盟 降低對華為依賴
消息人士透露，英國提議由10個民主國家籌組第五代通訊技術（5G）聯盟，目標是減少依賴中國大陸的5G技術。
英國泰晤士報報導，英國政府已接洽華府，洽談創建這個聯盟的事宜，聯盟成員將包含七大工業國（G7），加上澳洲、南韓及印度。
提議籌組這個聯盟，是因擔憂華為在5G技術的主導地位，希望引導聯盟成員國的公共投資流向，研發先進的無線通訊技術。
英國政府原已核准華為參與5G網路建設，但此舉惹火華府，於是限制華為供應設備的占比不得超過35%。
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