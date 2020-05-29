歐盟擬制定AI規範 Google籲別管太寬

谷歌公司（Google）今天警告，歐洲聯盟（EU）對人工智慧（AI）的定義太過廣泛，且布魯塞爾不應過度管控關鍵科技。

法新社報導，歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）準備草擬新的AI規範，向各大科技公司請益，搜尋引擎與廣告巨擘Google在反饋意見提出上述論點。

歐盟尚未決定該如何規範AI，但把大部分的焦點放在歐盟所稱的「高風險」項目，像是健康保健與交通運輸。

由歐洲執行委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）與布瑞頓（Thierry Breton）帶頭提出的這項計畫，預計要到年底後才會出爐。

Google在45頁的提交文件中說：「對AI的定義有清楚且廣泛理解，是制定有效AI規範架構的基本關鍵。」

Google說，歐盟本身對AI的定義太過廣泛，「實際上可能涵蓋所有當代軟體」。Google說：「為了避免過度規範與管制，定義必須要狹窄一點。」

Google也敦促布魯塞爾不要增加科技業在應用AI上的法律責任，因為暴露於太多法律風險中會扼殺創意。