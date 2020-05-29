快訊

直播／今天再迎零確診？ 指揮中心下午2時記者會

獨／金門航空要飛了？幕後金主曝光宣稱砸50億

歐盟擬制定AI規範 Google籲別管太寬

中央社 / 布魯塞爾28日綜合外電報導

谷歌公司（Google）今天警告，歐洲聯盟（EU）對人工智慧（AI）的定義太過廣泛，且布魯塞爾不應過度管控關鍵科技。

法新社報導，歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）準備草擬新的AI規範，向各大科技公司請益，搜尋引擎與廣告巨擘Google在反饋意見提出上述論點。

歐盟尚未決定該如何規範AI，但把大部分的焦點放在歐盟所稱的「高風險」項目，像是健康保健與交通運輸。

由歐洲執行委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）與布瑞頓（Thierry Breton）帶頭提出的這項計畫，預計要到年底後才會出爐。

Google在45頁的提交文件中說：「對AI的定義有清楚且廣泛理解，是制定有效AI規範架構的基本關鍵。」

Google說，歐盟本身對AI的定義太過廣泛，「實際上可能涵蓋所有當代軟體」。Google說：「為了避免過度規範與管制，定義必須要狹窄一點。」

Google也敦促布魯塞爾不要增加科技業在應用AI上的法律責任，因為暴露於太多法律風險中會扼殺創意。

AI 歐盟 布魯塞爾

延伸閱讀

梅克爾：歐中維持合作具重大戰略利益

歐盟24兆振興案 拚經濟不忘環保

貼文標註事件擴大 川普準備拿社群平台開刀

亞利桑那州控告Google 詐欺取得用戶位置數據

相關新聞

判孟晚舟有罪惹怒北京 加國憂報復

(德國之聲中文網) 中國駐加使館周五(5月29日)針對加拿大法院對孟晚舟判決「雙重犯罪」並繼續引渡美國程序表達強烈不滿。 發言人表示:「美加濫用雙邊引渡條約，對中國公民任意采取強制措施，嚴重侵犯

律師：加國「實施美國制裁」 孟晚舟成棋子

華為財務長孟晚舟一案，加拿大法院裁定該案符合「雙重犯罪」標準。這一裁決對孟晚舟一方不利，意味著引渡聆訊將繼續進行。美國法...

孟晚舟案 陸批美加專橫 向加國嚴正交涉

針對加拿大卑詩省高等法院裁定孟晚舟的行為構成「雙重犯罪」，因此對其引渡案將繼續審理，華為發表聲明對判決表示失望。中共駐加拿...

加國法院判「雙重犯罪」 孟晚舟引渡美國受審 又近一步

加拿大卑詩省最高法院廿七日判決華為科技公司財務長孟晚舟引渡案涉及的犯行，符合雙重犯罪標準，紐約時報認為此判決清除了引渡她...

英國外相：持英國護照港人可延長停留至一年

英國外相拉布28日表示，針對持有英國國民（海外）護照（British National (Overseas)）的香港民眾...

疫情下美中角力 維吾爾人權和香港議題也成戰場

美國和中國長期針鋒相對，雙方關係不睦已不是新聞，但兩國如今在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情應對、華為、香港...

馬來西亞政局動盪 馬哈地遭慕尤丁開除黨籍

馬來西亞土著團結黨主席慕尤丁今天發表聲明，由於包括名譽會長馬哈地在內的5名國會議員，在國會上並沒有坐在慕尤丁領導的國民聯...

日本對港版國安法深感憂慮 習近平訪日添變數

中國強推「港版國安法」，日本政府發言人菅義偉今天表示深感憂慮。日媒指出，此事可能會影響日本政府有意邀中國國家主席習近平赴...

戰火再延燒！美國政府擬驅逐與解放軍有關的大陸留學生

紐約時報報導，美國官員透露，川普政府計畫取消數千名大陸留學生簽證，美方認為這些研究所留學生和學者和中國大陸人民解放軍有直...

奈及利亞數十名槍手血洗5村莊 已知60死

法新社報導，奈及利亞西北部索科托州薩邦比爾尼（Sabon Birni）爆發大規模槍擊案，已知60人死亡。消息人士指出，數...

美中矛盾因香港國安法升級 南韓政府積極制定應對方案

韓國國際廣播電台報導，圍繞香港維護國家安全法，美中矛盾日益升級，新冷戰格局初現，對此，南韓政府正加緊擬定應對方案。

網路霸凌決修法 日總務大臣回應

「日本網路言論無法可管超過20年，須立刻著手進行修法。」《雙層公寓》節目成員木村花遭到網路霸凌自殺身亡，致力於反霸凌的律師清水洋平表示...

熱門新聞

萌娃「厭世照」狂吸14萬粉絲 網搜親媽照看傻：怎麼生的

31歲女星自曝和爸爸一同洗澡睡覺 還覺得自己就像他女友

21歲體操正妹居家隔離擺出高難度動作 眾人驚：這不正常！

戰火再延燒！美國政府擬驅逐與解放軍有關的大陸留學生

川普下令管控推特等媒體平台 稱「捍衛言論自由」

日本迪士尼「休園3個月」模樣曝光 網嚇：在演陰屍路？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。