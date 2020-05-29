判孟晚舟有罪惹怒北京 加國憂報復

(德國之聲中文網) 中國駐加使館周五(5月29日)針對加拿大法院對孟晚舟判決「雙重犯罪」並繼續引渡美國程序表達強烈不滿。

發言人表示:「美加濫用雙邊引渡條約，對中國公民任意采取強制措施，嚴重侵犯了中國公民的合法權益。」

聲明中也強調，「美方的目的是為了打壓中國高科技企業和華為」，說加拿大扮演了美方「幫凶」，還說這是一起「嚴重的政治事件」。

加拿大總理特魯多前一天被問到是否擔心中國反制，他並沒有正面回答，但他指出，加拿大的司法系統是獨立的，並再次呼籲中國政府立即釋放公民康明凱 (Michael Kovrig)與邁克爾 (Michael Spavor)。

中國可能的報復方式

5月開始，中國的康西諾生物(CanSino Biologics Inc)與加拿大國家研究委員會合作，為了未來在加拿大進行新冠肺炎疫苗鋪路。此外，在疫情爆發期間，中國也一直在向加拿大提供防疫物資。

渥太華卡爾頓大學助理教授、安全專家卡雯(Stephanie Carvin)很擔心中國會鎖定防疫來報復。她說:「如果中國決定切斷我們的防疫物資，就會開始有人喪命。」

前加拿大駐中國大使趙朴(Guy Saint-Jacques)預測，北京將宣布兩名遭扣押加拿大公民的審判日期，並采取更多的懲罰性貿易措施。

他說:「中國國家主席習近平會希望看起來很強勢，對加拿大采取行動。」

不列顛哥倫比亞大學教授埃文斯（Paul Evans）則預測，這兩名被拘留者將被關在監獄裡一段時間。

特魯多的前外交政策顧問、渥太華大學國際事務教授帕裡斯(Roland Paris)認為，處理與中國的關系就像 「走在剃刀的邊緣」。

另一位政府匿名人士表示:「我們對中國的態度並不天真，我們不怕在必要時采取強硬的路線和堅定的路線。」

鄒宗翰/楊威廉 (綜合報導)

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