判孟晚舟有罪惹怒北京 加國憂報復
(德國之聲中文網) 中國駐加使館周五(5月29日)針對加拿大法院對孟晚舟判決「雙重犯罪」並繼續引渡美國程序表達強烈不滿。
發言人表示:「美加濫用雙邊引渡條約，對中國公民任意采取強制措施，嚴重侵犯了中國公民的合法權益。」
聲明中也強調，「美方的目的是為了打壓中國高科技企業和華為」，說加拿大扮演了美方「幫凶」，還說這是一起「嚴重的政治事件」。
加拿大總理特魯多前一天被問到是否擔心中國反制，他並沒有正面回答，但他指出，加拿大的司法系統是獨立的，並再次呼籲中國政府立即釋放公民康明凱 (Michael Kovrig)與邁克爾 (Michael Spavor)。
中國可能的報復方式
5月開始，中國的康西諾生物(CanSino Biologics Inc)與加拿大國家研究委員會合作，為了未來在加拿大進行新冠肺炎疫苗鋪路。此外，在疫情爆發期間，中國也一直在向加拿大提供防疫物資。
渥太華卡爾頓大學助理教授、安全專家卡雯(Stephanie Carvin)很擔心中國會鎖定防疫來報復。她說:「如果中國決定切斷我們的防疫物資，就會開始有人喪命。」
前加拿大駐中國大使趙朴(Guy Saint-Jacques)預測，北京將宣布兩名遭扣押加拿大公民的審判日期，並采取更多的懲罰性貿易措施。
他說:「中國國家主席習近平會希望看起來很強勢，對加拿大采取行動。」
不列顛哥倫比亞大學教授埃文斯（Paul Evans）則預測，這兩名被拘留者將被關在監獄裡一段時間。
特魯多的前外交政策顧問、渥太華大學國際事務教授帕裡斯(Roland Paris)認為，處理與中國的關系就像 「走在剃刀的邊緣」。
另一位政府匿名人士表示:「我們對中國的態度並不天真，我們不怕在必要時采取強硬的路線和堅定的路線。」
鄒宗翰/楊威廉 (綜合報導)
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言