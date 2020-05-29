美元指數周四跌至近兩個月最低 歐元連三日上漲

風險偏好改善，投資者轉向風險更高的資產，拖累美元指數周四（28日）創近兩個月最低。歐元則是連續第三天上漲。

衡量美元兌其他六種主要貨幣的美元指數周四下跌0.7%，至98.383，為近兩個月來的最低水準。歐元兌美元上漲0.57%，至1.1066美元，為連續第三個交易日上漲。累計歐元在過去三個交易日，已經上漲了1.6%。

Monex Europe外匯分析師Simon Harvey表示，歐元的價格走勢繼續受到全球風險情緒的推動，儘管市場人士仍對歐盟復甦基金提案能否完整無損的通過批准深表懷疑。Harvey說：「我們預計歐元兌美元在未來幾個月，都將保持良好支撐。」

品浩（PIMCO）歐洲首席主權信用研究分析師Nicola Mai針對紓困計畫表示，「歐盟執委會的計畫很好，但6月18到19日的歐盟峰會才將是關鍵；峰會決定各會員國是否有政治意願推動該計畫。」

美元通常在經濟不確定時期吸引避險資金流入。美國勞工部周四公布，截至5月23日當周初請失業金人數減少32.3萬人，經季節調整後為212.3萬人。

Independent Advisor Alliance首席投資官Chris Zaccarelli說，這仍然是一個極其龐大的失業數字，但如果續請失業金人數在減少，應該被視為對經濟有利。