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英國車廠4月僅生產197台車！二戰來最低產量

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
根據英國汽車製造商和貿易商協會數據，英國4月份僅製造197台汽車。路透
根據英國汽車製造商和貿易商協會數據，英國4月份僅製造197台汽車。路透

新冠肺炎疫情造成許多英國大型工廠關閉，根據英國汽車製造商和貿易商協會(SMMT)數據，英國4月份僅製造197台汽車，遠低於去年同期的7萬零971台。

英國衛報報導，這是第二次世界大戰以來產量最低的一個月。英國汽車業在4月僅製造少數高檔、豪華車輛和跑車，由部分小型工廠進行最後的加工點綴。英國3月汽車產量還有7萬8767萬台，但已比一年前同期少了4萬7000萬台。

英國實施防疫措施後，捷豹路虎、日產、寶馬及其他大型製造商在3月關閉工廠，造成零件短缺、工人失業。

英國 新冠肺炎 日產

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