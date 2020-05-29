外資企業戒掉依賴中國最大的痛 就是這項成本可能飆漲

對計劃減少對中國大陸依賴的企業主管來說，匯率波動是他們最大的痛。由於人民銀行每天都會設定參考匯率，因此這個全球第二大經濟體的匯率波動是相對溫和的。雖然新冠疫情凸顯出供應鏈靈活度的重要性，但將據點撤出大陸，將可能導致企業必須面對更容易不穩定的匯率，進而造成現金流和長期利潤的波動風險。

雖然大陸是全球第一個遭受新冠疫情影響的國家，但彭博資訊的數據顯示，人民幣仍是過去三個月亞洲新興市場中波動最小的貨幣之一。印尼和南韓雖是許多低成本或高科技製造商喜歡的替代選擇，但兩地的外匯波動最大。

企業財務管理公司Kyriba高級策略長寇伊斯特，近來幫助一家新加坡製造商將採購地從大陸轉移至馬來西亞和越南，越南盾對美元匯率在3月創下紀錄低點。他說：「這種轉移增加了避險計畫的複雜性，提高了曝險。」

這樣做的成本也更高。以同樣透過買進3個月期的美元看多選擇權為100萬美元做避險為例，對以大陸為據點的企業來說，其成本大約在10,000美元左右，但對在印尼和馬來西亞的企業來說，成本將分別要近28,000美元和約19,000美元。

而在亞洲以外的其他潛力基地選項方面，墨西哥披索、巴西里爾和南非蘭特的波動性甚至超過印尼盾，土耳其雖是許多紡織公司遷出大陸的常見目的地，但土耳其里拉也好不到哪去。

不過，儘管可能產生這些成本，但在全球動盪之際，新興市場貨幣對美元往往都會貶值，因此，製造商將工廠設在開發中國家，在海外銷售後再匯回資金，或是僅以當地貨幣支付成本，最後都仍可能會獲益。