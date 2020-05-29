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疫情打擊 德國經濟今年恐萎縮6.6%

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
Ifo預估，德國經濟今年可能萎縮逾6%，反映出新冠肺炎危機帶來的沉重苦果。 歐新社
Ifo預估，德國經濟今年可能萎縮逾6%，反映出新冠肺炎危機帶來的沉重苦果。 歐新社

德國Ifo經濟研究院28日公布的最新預測顯示，德國經濟今年恐將萎縮6.6%，凸顯新冠肺炎危機帶來的沉重打擊。不過Ifo也預測，德國經濟2021年將強彈10.2%。

Ifo指出，歷經第2季的嚴格防疫措施後，德國企業預期平均要九個月才可恢復正常營運，而在這種情況下，德國第2季經濟預估將萎縮12.4%

近期一連串的調查皆顯示，這個歐洲最大經濟體正從3月下旬經濟急凍的慘況中緩慢復甦，然而最新數據卻也凸顯出德國經濟遭逢空前的衝擊。

Ifo的調查顯示，在最悲慘的狀況下，德國企業的營運要花上16個月才能回復到正常水準，而今年全年經濟將萎縮9.3%、明年則成長9.5%；在最樂觀的情況下，公司營運平均可在5個月內恢復常態，今年經濟將僅萎縮3.9%，明年則成長7.4%。

上述情境是根據企業信心、生產、營業額及進出口貿易數據評估，並假設德國政府自4月底起逐步解封。

德國 新冠肺炎

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