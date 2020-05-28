英國外相：持英國護照港人可延長停留至一年

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／即時報導

英國外相拉布28日表示，針對持有英國國民（海外）護照（British National (Overseas)）的香港民眾，英國政府將放寬規定，停留時間由六個月延長至一年，也可視情況再展延。

拉布接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，「我們將移除六個月的停留限制，讓持有BN（O）護照的香港民眾有時間找工作及就學，進而增加他們成為英國公民的機會。」

英國國民（海外）是英國政府在1980年代因應香港前途問題而設立的新國籍，擁有此資格者雖為英國國民，但無居留權。

英國 香港 護照

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