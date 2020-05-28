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肯亞政治人亂傳假新聞：蓋茲2015就提過冠狀病毒

中央社 / 約翰尼斯堡27日綜合外電報導

世界各地陰謀論者近來最討厭的人物，莫過於微軟（Microsoft）共同創辦人比爾蓋茲了。在非洲也不例外，一位肯亞政治人物的不實貼文如火上澆油，讓假新聞更加沸沸揚揚。

蓋茲（Bill Gates）在非洲推行的疫苗計畫向來是臆測的絕佳題材，而在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情期間，這假新聞聽來特別有吸引力。

3月15日肯亞奈洛比郡郡長桑可（Mike Sonko）在網路放上蓋茲警告未來疫情的舊影片，還附上說明：「比爾蓋茲2015年告訴我們有關冠狀病毒的事。（原文即是如此）」

蓋茲這場5年前的TED談話，確實告訴聽眾世界對全球爆發疫情毫無準備，但他並未提到冠狀病毒。

桑可的貼文在他200多萬臉書（Facebook）粉絲群激發許多互動，根據社群媒體分析工具CrowdTangle，這是2019冠狀病毒疾病時代全球迴響最大的關於蓋茲的貼文。

這則貼文目前已被分享100多萬次，在社群媒體也有3800萬人次點閱。

根據研究全球假新聞的華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）數位鑑識研究實驗室（DFRLab），這則貼文凸顯出，地方性公眾人物對於在全球不同地方散布假新聞或誤導性消息方面，扮演著何種角色。

數位鑑識研究實驗室的卡拉贊恩（ZarineKharazian）告訴法新社：「當一位有影響力的人，例如名人或甚至主流媒體的消息人士有所渲染時，消息通常就會漫出…小團體。」

「一旦來到擴散的地步，這些消息就會跨越語言，流傳開來。」

假新聞 非洲

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