快訊

港版國安法通過 蔡英文：不會坐視民主、自由、人權在香港倒退

力抗美國打壓 日經：華為已囤積兩年晶片庫存

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美中矛盾因香港國安法升級 南韓政府積極制定應對方案

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
南韓外交部長康京和。歐新社
南韓外交部長康京和。歐新社

韓國國際廣播電台報導，圍繞香港維護國家安全法，美中矛盾日益升級，新冷戰格局初現，對此，南韓政府正加緊擬定應對方案。

南韓政府28日在外交部長官康京和的主持下召開第7次外交戰略調整統合分科會議，就新冠疫情危機下國際局勢及美中矛盾的應對方向進行討論。外交部、企劃財政部、統一部、產業通商資源部、保健福祉部、國防部、科學技術信息通信部等有關部門人士以及青瓦台、國務調整室、國情院、國立外交院、國防研究院有關人士出席了當天的會議。

康京和在開場發言中表示，非常了解近期繼續加深的國際社會矛盾及其帶來的影響在國內外引發極大憂慮。包括外交部在內的韓國政府一直高度關注相關情況，並在民官合作下密切分析相關意義和影響。

康京和表示，在與看不見的病毒作鬥爭的過程中，無接觸和無人尖端技術的重要性日益突顯，預計各國將為確保可左右未來國家競爭力的技術展開更激烈的競爭。

南韓

延伸閱讀

港版國安法秒速通過 中共人大2878贊成1反對6棄權

親中專家：港版國安法實施 逮捕審判應港方執行

蔡英文若真要和香港人站一起 就別再穿國王的新衣

專訪香港立法會議員 楊岳橋：國歌法破壞香港自治

相關新聞

美中矛盾因香港國安法升級 南韓政府積極制定應對方案

韓國國際廣播電台報導，圍繞香港維護國家安全法，美中矛盾日益升級，新冷戰格局初現，對此，南韓政府正加緊擬定應對方案。

網路霸凌決修法 日總務大臣回應

「日本網路言論無法可管超過20年，須立刻著手進行修法。」《雙層公寓》節目成員木村花遭到網路霸凌自殺身亡，致力於反霸凌的律師清水洋平表示...

俄戰機進駐利比亞 美軍：恐終結戰爭

俄國超過10台戰機、轟炸機最近進駐利比亞，叛軍戰力瞬間壯大，西方政府恐遭消滅！美軍非洲指揮部近日發現俄國有14架米格戰機、Su系列轟炸機降落在利比亞叛軍的空軍基地...

不放孟晚舟 加拿大如何在美中角力下夾縫求生

全球注目下，加拿大法院於當地時間27日裁決「不放孟晚舟」，司法獨立特質再次彰顯，但也表示加拿大得繼續硬著頭皮審理孟晚舟案...

白宮為首選地點！日媒：G7峰會預計6月25日登場　

日本經濟新聞今天報導，美國預計6月25日、26日在華盛頓特區舉辦七國集團（G7）高峰會。美國希望能盡速解除國際旅行限制，...

加國裁決雙重犯罪 孟晚舟繼續引渡美國程序

加拿大卑詩省最高法院27日裁決華為科技公司財務長孟晚舟引渡案涉及的犯行，符合雙重犯罪標準；被軟禁在溫哥華自宅長達18個月...

「華為公主」不準放！孟晚舟引渡美國案，官司首吞敗的痛點？

「孟晚舟引渡案確定繼續，但接下來呢？」中國華為集團財務長——孟晚舟——因涉嫌違反美國對伊朗的出口制裁禁令以及詐欺銀行，2018年底在美國檢方的請求下，於加拿大被捕。針對「孟晚舟是否引渡美國」的司法外交戰糾纏多時，加拿大英屬哥倫比亞省最高法院27日裁定：孟晚舟引渡案符合「雙重犯罪」的國際法則，引渡的司法程序將持續進行；孟晚舟當前也無法重獲自由、返回中國。輸掉關鍵第一戰的消息傳出，再次引來華為與中方的不滿，指控其為西方的政治謀算。但加拿大法院的裁定考量為何？中美關係劍拔弩張的當下，孟案下一步司法進度又是如何？

政治棋子孟晚舟仍未自由 與加拿大夾在美中新冷戰中間

孟晚舟案，可以有法律、國際政治與個人等好幾個層面的思考，每個層面都有不得不然的考量，但是又有可以斟酌之處。

從美蘇冷戰 看美中新冷戰形勢發展

美國、蘇聯在二次大戰後的關係，被通稱為「冷戰」。這不是泛泛描述，其中包括幾個要件：彼此猜忌與敵意；在軍事與經濟、科技上完全切斷脫離關係；兩大強權以外的其他國家被迫選邊站。現在的美中關係，愈來愈多人認為，新冷戰形勢已成，美中雙方都在做準備，美蘇冷戰的要件重新浮現。

歐、美經濟振興方案走不同的路 分歧點在氣候！

美國和歐盟都積極提出經濟政策，因應對疫情引發的衰退，但兩者策略在一處出現重大差異：氣候。

「香港已遭中國同化！」美國發動對中制裁...下一步如何過招？

「明眼人都清楚，『高度自治』早已不存在今日的香港！」美國國務卿龐佩奧（Mike Pompeo），27日向國會眾議院提出香港報告，內容就中國人大強推的〈港版國安法〉問題，代表國務院作出對港評估，直指「現在的香港...已實質失去了高度自治」，在考慮各種人權、自由與法治條件下，美國不能保證「香港能繼續享有對美貿易與外交的特殊待遇地位」。龐佩奧的報告是美國政府歷來就香港問題，對中國的最強硬表態；但發言中，國務院並沒有具體提出「建議對策」，因此雙手握滿「制裁武器」的川普，也正在投鼠忌器與打蛇三吋之間，拿捏著對北京出招的微妙尺度？

美國可能對中國求償鉅額疫情損失 兩大國關係恐繼續惡化

2020年第一季，人類社會爆發中國武漢肺炎疫情，全球許多國家陷入商業和經濟大封鎖，景氣驟降，包含觀光、旅遊、共享經濟、製造業、房地產租賃、金融、保險、航空等許多產業

熱門新聞

華為孟晚舟未能終止引渡程序 加國法院判定雙重犯罪

31歲女星自曝和爸爸一同洗澡睡覺 還覺得自己就像他女友

加拿大法院裁決 孟晚舟案符合雙重犯罪

14歲伊朗少女與男友私奔 遭父親持鐮刀「榮譽處決」

超級氣旋剛走、蝗蟲大軍就來 印度陷近30年最嚴重蝗害

非裔勸遛狗牽繩 白人報警扯危性命...害己丟工作

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。