美中矛盾因香港國安法升級 南韓政府積極制定應對方案

韓國國際廣播電台報導，圍繞香港維護國家安全法，美中矛盾日益升級，新冷戰格局初現，對此，南韓政府正加緊擬定應對方案。

南韓政府28日在外交部長官康京和的主持下召開第7次外交戰略調整統合分科會議，就新冠疫情危機下國際局勢及美中矛盾的應對方向進行討論。外交部、企劃財政部、統一部、產業通商資源部、保健福祉部、國防部、科學技術信息通信部等有關部門人士以及青瓦台、國務調整室、國情院、國立外交院、國防研究院有關人士出席了當天的會議。

康京和在開場發言中表示，非常了解近期繼續加深的國際社會矛盾及其帶來的影響在國內外引發極大憂慮。包括外交部在內的韓國政府一直高度關注相關情況，並在民官合作下密切分析相關意義和影響。

康京和表示，在與看不見的病毒作鬥爭的過程中，無接觸和無人尖端技術的重要性日益突顯，預計各國將為確保可左右未來國家競爭力的技術展開更激烈的競爭。