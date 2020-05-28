網路霸凌決修法 日總務大臣回應

「日本網路言論無法可管超過20年，須立刻著手進行修法。」《雙層公寓》節目成員木村花遭到網路霸凌自殺身亡，致力於反霸凌的律師清水洋平表示，「網路言論相關法律在社群軟體未問世前制定，已超過20年沒有更新需儘快修法。」總務大臣高市早苗則宣佈，成立專案小組修法。

即刻推動修法

據《NHK》報導，日本總務大臣高市早苗在一場會議中表示，「政府將推動修法，讓網路霸凌者的資訊曝光。」法案將允許被害人向網路公司索取相關言論資料及留言者背景，以供後續進行訴訟或申請賠償使用。

高市早苗說：「我已經任命了一個專案小組來推動修法，其中包括簡化被害人獲得霸凌者資訊的過程。」致力於反霸凌的律師清水洋平也認同表示，日本法律針對網路言論的規範不完善，「反霸凌言論的法律早在社群軟體未問世前就制定，已經超過20年沒有更新，如果要防止類似情況發生就必須立刻著手修法。」

事件後續效應多

根據《每日新聞》報導，《雙層公寓》節目成員木村花遭到網路霸凌死亡，富士電視台日前宣佈，將終止該節目的錄製及播放，剩餘集數也都取消上架。

富士電視台發出聲明表示：「我們非常嚴肅地面對此事件，並以嚴謹的態度來改善。」影音平台Netflix與日本富士電視台合製的實境節目《雙層公寓》，找來互不認識的3男3女同居，藉由鏡頭記錄成員們的生活互動，及後續的友情與戀愛發展，從2012即開錄至今。

事實上，日本網路霸凌非常嚴重，先前就有成人影視產業的演員群到迪士尼遊玩，卻引來大量網友留言攻擊，包括「不要玷汙迪士尼」、「滾出去」、「去死吧」等不堪入目的言詞。此次木村花離世的消息再次震驚了日本社會，也讓各界再度反思匿名之下網路霸凌的嚴重性。

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