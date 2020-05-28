俄戰機進駐利比亞 美軍：恐終結戰爭

俄國超過10台戰機、轟炸機最近進駐利比亞，叛軍戰力瞬間壯大，西方政府恐遭消滅！美軍非洲指揮部近日發現俄國有14架米格戰機、Su系列轟炸機降落在利比亞叛軍的空軍基地，這些戰機火力強大、甚至可攜帶戰術核武，如果真的投入戰場，西方的政府軍恐怕無法撐過打擊。雖然美、俄、土等國早於年初約定不再干涉利比亞，但後續動作看來，此地仍是代理人的戰爭。

內戰風起雲湧

根據《半島電視台》報導，美軍27日發布調查發現，有數架戰機降落在利比亞國民軍的空軍基地，美軍非洲指揮部宣稱，這些俄國戰機是從敘利亞起飛（敘、俄亦為盟友，敘國也會提供空軍基地給俄國），目的是為了要援助在當地作戰的俄國傭兵。戰機中包括米格-29（等級跟F-15差不多）以及長程轟炸機Su-24。

其中Su-24除了能攜帶傳統的空對地飛彈等武裝進行攻擊任務外，還可以攜帶小型戰術核武器，進行遠距離轟炸任務（最遠飛行距離2775公里）。不過國民軍發言人米斯馬利否認有軍機降落在國民軍的機場，並宣稱他們都是用利比亞軍方以前的老戰機進行轟炸任務。美軍認為，如果這些戰機投入實戰，將會「根本性改變內戰局勢。」

利淪為軍武試驗場

法國外交部長勒德里安擔心，利比亞的情況將愈來愈糟，最終甚至「敘利亞化」。《半島》另一篇報導甚至還提到，土耳其、中國等國也在利比亞投入軍事無人機進行偵查、精準打擊任務，土耳其在利比亞內戰中，是支持由聯合國等西方盟國、北約支持的政府，土國也有派遣僱傭兵進駐當地，中國則是支持哈夫塔。

土耳其國家《阿納多盧通訊社》報導，德國總理梅克爾敦促政府軍與國民軍再次回到談判桌上，雙方先前曾由法國進行多次調停，但都無法達成共識，但目前看來，利比亞已經淪為阿聯酋、埃及、法國與俄國（支持政府軍），對上聯合國、土耳其、美國等西方盟國的代理人戰爭。

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