從美蘇冷戰 看美中新冷戰形勢發展

美國、蘇聯在二次大戰後的關係，被通稱為「冷戰」。這不是泛泛描述，其中包括幾個要件：彼此猜忌與敵意；在軍事與經濟、科技上完全切斷脫離關係；兩大強權以外的其他國家被迫選邊站。現在的美中關係，愈來愈多人認為，新冷戰形勢已成，美中雙方都在做準備，美蘇冷戰的要件重新浮現。

首先是互相猜忌與敵意。1946年美國駐莫斯科大使喬治．肯楠發回國內的「長電報」，奠定了美國對蘇聯的圍堵戰略；就在同時，蘇聯駐美大使諾維科夫也發了一封很長的分析電報，研判馬歇爾計畫對蘇聯的敵意。

川普上台後，除了2017年底的國家安全報告，把中國與俄羅斯同訂為「戰略競爭者」，白宮本月20日發表「美國對中華人民共和國的戰略方針」新報告，進一步承認過去幾十年的接觸政策已失敗。報告說，美國決定改變對華策略，採取公開施壓，遏制中國在經濟、軍事、政治等多領域的擴張。國務卿龐培歐在報告發表前特別表示，「我們大大低估了中國在意識形態和政治上對自由國家的敵對程度」。

對中國來說，也認定美國對中國敵意已然形成。北京智庫「中國現代國際關係研究院」4月上呈中南海的報告，刻意洩漏給路透社，認定反中敵意升高至1989年六四天安門事件以來最高點，可能使美中關係陷入經濟和軍事衝突。

這項透露給媒體的報告，知情者點出其重要性可比諾維科夫電報。中國外長王毅24日在人大記者會表示，美國一些政治勢力正在綁架中美關係，試圖將中美關係推向「新冷戰」，這種危險做法是在開歷史倒車。證實中南海高層已形成「美國要搞新冷戰」的想法。

冷戰時，美國有北約組織(NATO)針對蘇聯為首的華沙公約組織，經常演習模擬對抗。美國藉市場開放與馬歇爾計畫、對外援助總署，鞏固自己陣營的經貿投資關係，還與盟國合組科技管制委員會，嚴禁敏感科技外流；蘇聯在東歐衛星國家實施經濟分工，也有類似援助計畫，以鞏固在亞非拉第三世界的盟友。

不同意美中將發展成新冷戰者，往往舉冷戰期間美國每年只從蘇聯進口2億美元貨品，而僅僅2018年，中國就向美國出口5000億元貨物，顯示美中關係不同於美蘇關係。但這種密切經貿關係已開始質變與量變。

冷戰後，中國參與美國創建的自由市場體系，從中得利，經濟規模躍升僅次於美國。而經由逆向工程仿製或強制轉移科技，中國開始「中國製造2025」科技自主計畫。美國唯恐中國經濟與科技追上，兩年前發動貿易戰，啟動經濟脫鉤；新冠疫情衝擊後，脫鉤速度加快，尤其高科技領域，華府嚴防中國人工智慧與5G設備擴張進入盟國。最明顯例證，華府壓迫台積電到美國投資，不准外商對華為出售高階晶片，用釜底抽薪斷絕中國高科技升級。

美國冷戰期間逼迫第三世界國家選邊，締結雙邊協定、加入美國主導的多邊聯盟。新冷戰經濟先行，美國已和韓、台、日等國家洽談籌組「反中脫鉤聯盟」；近日國務卿龐培歐更批評澳洲維多利亞省與中國簽訂一帶一路協議。中國則較保守，長久遵奉「不稱霸、不結盟」信條，直到習近平上台推動一帶一路，以確保中國在中亞與東亞勢力範圍。

上次冷戰有兩個特性，造成既緊張衝突的冷戰，也形成美蘇長達60年沒有主要軍事衝突的冷和平。其一，由於核武器毀滅性，美蘇都相互保證有毀滅對方的能力，所以投鼠忌器，雙方都自我克制，不讓衝突無限升高；而美中之間，解放軍傳統軍事能力已取得局部優勢，美國不敢像十年前予取予求，處於壓倒性主宰地位。

其二，尊重對方勢力範圍，無論1956年匈牙利事變，或1968年布拉格之春，美國都對蘇聯出兵毫無反應，持續到普亭對喬治亞與烏克蘭動武，美國依然尊重俄羅斯勢力範圍。

冷戰結束後一段時間，美國曾宣布不再承認對手勢力範圍，因為全球都屬於美國主導。但隨著中國力量提升，俄羅斯恢復力量，勢力範圍畫定恐怕無可避免，否則全球要冒熱戰的危險。

此刻的香港問題，以及將來的台灣問題，會是關鍵測試點。美國如果尊重北京的核心利益，尊重中國勢力範圍，應該不至於無限升高衝突。從新冷戰角度看，代表美中對峙形勢已成，但更有可能是長期和平，這倒不是件壞事。