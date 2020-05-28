黃金現貨連三日走軟 國際油價大跌4%

國際油價27日終場大跌，原因是華府可能準備強力回應中國提出的「港版國安法」，和交易員質疑俄羅斯大幅減產的承諾。金價小跌0.06%，延續前兩日的跌勢。

●西德州及布蘭特原油大跌 回吐前一日漲幅

西德州輕原油7月期貨27日收盤重挫4.48%，報每桶32.81美元。布蘭特原油大跌3.95%，報每桶34.74美元。

俄羅斯政府27日表示，總統普亭和沙烏地阿拉伯王儲賓沙爾曼，在電話中就減產議題達成共識，將進一步「密切合作」。

Price Futures Group資深分析師Phil Flyn認為，從OPEC+的4月減產協議來看，感覺不錯，但市場在得到更多資訊前，不會感到太興奮，這些資訊包括是否會減產、減產多少以及持續減產的時間。

●金價續跌 市場樂觀情緒升高

國際黃金現貨27日收盤小跌0.06%，報每英兩1,709美元，為本周來第三日走軟，主要因各國重啟經濟，激勵民眾對經濟有望復甦的樂觀情緒升高，也推升投資人對風險資產的興趣。

金價今年來已上漲逾12%，分析師認為，在超低利率和全球政治經濟不確定性的支撐下，黃金的整體走勢為正面。法國興業銀行預估，金價將在第4季站上每英兩1,800美元大關。