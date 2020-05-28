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天氣攪局 SpaceX載人升空任務延期
太空探索科技公司（SpaceX）太空船原定今天載送兩名太空人前往國際太空站（ISS），然而由於天候不佳，任務在火箭發射前約20分鐘喊卡。
法新社報導，SpaceX發射任務主管泰勒（MikeTaylor）告訴美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人班肯（Bob Behnken）與赫爾利（Douglas Hurley）：「很不幸，今天我們不會發射。」
下次適合發射的時間為30日。
SpaceX原訂今天發射「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭，把全新的「飛龍號」（Crew Dragon）太空船送上天。班肯與赫爾利展開旅程前，已經接受嚴格的隔離兩週。
飛龍號與獵鷹9號都是由創辦人為馬斯克（ElonMusk）的SpaceX製造。這次計畫堪稱NASA歷來賦予民企最危險的任務。
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