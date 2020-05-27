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被懷疑是間諜 巴基斯坦男子對印度總理喊話：莫迪還我鴿子
住在印度邊境附近巴基坦控制的喀什米爾的男子哈比布拉，因慶祝開齋節把飼養的鴿子放出來飛行，不料25日竟被印度村民抓走交給警察。警方聲稱其中一隻鴿子是間諜，牠的腳環有不明數字，當局正嘗試破解密碼。
巴基斯坦黎明報報導，哈比布拉宣稱鴿子是他養的，鴿子是和平象徵，腳環上的數字是他的手機號碼。他向印度總理莫迪喊話「不要讓無辜的動物成為犧牲品」，趕快把鴿子還給他。
印巴兩國長期對喀什米爾有主權爭議，兩國各自控制部分區域。2015及2016年皆發生村民捕獲鴿子並懷疑牠們是間諜的事件。
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