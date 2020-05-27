救經濟也救支持率 日本安倍政府再推1.1兆美元刺激方案

日本政府為了協助受新冠疫情衝擊的企業和家庭維持生計，決定把刺激措施加碼一倍，繼4月推出117兆日圓（1.1兆美元）救助方案後，今天（27日）再宣布規模同樣為117兆日圓的刺激方案。

日本財務省27日表示，新的刺激方案包括協助陷入困境的企業融資、補貼企業租金，另外也將投入數兆日圓於醫療援助和支持地方經濟。

新方案的資金將由規模31.9兆日圓的第二追加預算案提供，該預算的規模已刷新一個月前創下的紀錄。

最新數據證實日本經濟陷入嚴重衰退，且民意調查顯示，安倍內閣的支持率已因疫情應對問題跌至歷史新低。

安倍日前承諾，政府將實施全球最大規模的的刺激措施，力抗新冠肺炎公衛危機；當時他表示，將推出新措施，刺激方案的總額將超過200兆日圓，相當於日本國內生產毛額（GDP）的40%。

連同最新方案，日本政府目前推出的刺激措施，累計規模已近234兆日圓。

日本政府本周已宣布結束全國範圍的緊急狀態，且新增確診病例正在減少，但經濟前景仍然嚴峻。分析師認為，日本本季GDP萎縮幅度將逾20%，加上出口、旅遊和商業投資反彈不易，復甦步調可能會很緩慢。