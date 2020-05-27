超級氣旋剛走、蝗蟲大軍就來 印度陷近30年最嚴重蝗害

法新社報導，印度遭逢近30年來最嚴重蝗災，大批沙漠蝗蟲掠食西部與中部近5萬公頃田地農作物。當局26日強化應對措施，派出無人機、牽引機和汽車，追查蝗蟲足跡後噴灑殺蟲劑。

數以百萬計的沙漠蝗蟲4月肆虐巴基斯坦，之後就進入印度的拉賈斯坦邦（Rajasthan）。從當地畫面可看到，首府齋浦爾（Jaipur）的天空、路樹、大樓屋頂和電塔都布滿蝗蟲，畫面令人頭皮發麻。部分農民敲打器皿、扔擲石頭或用煙燻，試圖驅散蝗蟲群，但多數人只能絕望地看著。

印度官方的蝗災警戒組織副主管古札爾（K.L. Gurjar）表示，拉賈斯坦邦和中央邦（Madhya Pradesh）部分地區共有8至10個蝗蟲群活動，每群活動範圍約1平方公里，重創2個邦的季節性作物，其他幾個邦也可見到較小群的蝗蟲活動。

古札爾說，這是1993年以來印度面臨的最大蝗蟲群，牠們的數量只會大幅增加，直到較乾燥的氣候才能克制蔓延。他表示今年異常高溫造成蝗蟲迅速擴散。由於新冠肺炎封城令尚未鬆綁，許多農民仍在苦撐，蝗災將對他們造成毀滅性打擊。

印度智庫學者葛帕拉克里斯南（Tarun Gopalakrishnan）表示，異常頻繁的西方熱帶擾動（disturbances），帶進大雨水分，加上（安芬）颶風，都為蝗蟲繁殖製造更有利的天候條件，「宛如牠們繁殖季的大豐收」。