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爸幫付1.4億保安費 哈利8700萬鎊別墅修繕費還得11年
英國哈利王子和梅根年初宣布退出皇室後，就遠走洛杉磯定居，但他們先前在英國有間弗羅格莫爾別墅，花了英國納稅人240萬英鎊（約8748萬元台幣）去裝修，退出皇室後，一直都沒有償還費用，為了保留別墅，近日他們終於悄悄以月付約1.8萬磅（約6萬6千台幣）的方式，開始償還該別墅的修繕費用。
據英國《星期日郵報》報導，哈利與梅根雖已脫離皇室，但仍保留此別墅做為他們英國的住所，只是兩人先是去加拿大，後來又定居在洛杉磯，在英國弗羅格莫爾別墅根本居住不到兩週，而該別墅的修繕及各種暖氣、水電、煤氣等費用，就高達240萬英鎊（約8748萬元台幣），這筆費用還是英國納稅人的錢去負擔的，脫離皇室後，該筆費用必須償還但始終沒回音，不過近日哈利和梅根終於開始付款了，只是他們不是一次付清，也不是年付，而是以月付的方式，緩慢付清該筆修繕費用。
報導指出，照這樣還下去，就算不計入利息與日漸上漲的成本或通貨膨脹等問題，至少也要長達11年才能還完，而且哈利與梅根開始還款也是因為父親查爾斯幫他們付私人保安費，哈利與梅根一年的私人保安費就要將近400萬英鎊（約1億4000萬），顯然查爾斯也樂意為他們解決這個燃眉之急，其實在此之前，查爾斯就曾承諾會資助哈利與梅根「獨立」後一年的生活費，直到他們能養活自己。
所以，即使哈利與梅根開始還錢，英國人還是紛紛嘲諷，英國網友就在推特上表示「大多數的人做夢都不會想到，在他們還欠著一大筆錢的情況下，想再買上一套房子，很難相信這對夫婦將在11年內每月乖乖支付1萬8的英鎊」、「他這樣的安排讓人感到被羞辱，有錢就應該把欠的錢還清，然後像我們其他人一樣，量入為出」、「太久了！還快點！」。
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