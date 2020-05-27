聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情應對有方！讀賣新聞：東京都知事小池將問鼎連任
日本《讀賣新聞》報導，東京都知事小池百合子決定競選連任。新一屆東京都知事選舉定今年7月舉行。
彭博社引述該報導說，小池百合子應對疫情有方，民意支持度高。
本週一項民調結果顯示，民眾對小池百合子對抗新冠肺炎流行的評價比首相安倍晉三來得高。
本屆東京都知事選舉將於6月18日發佈告示，於7月5日進行投票開票。日本媒體分析，在本屆選舉中，小池百合子將以其應對新冠肺炎疫情的成果以及今後經濟復甦的措施等，作為參選亮點。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言