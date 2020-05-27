疫情應對有方！讀賣新聞：東京都知事小池將問鼎連任

2013年9月17日星期二下午三點，150多個會員國所派遣的駐聯合國大使，在美國紐約的聯合國總部大會議場齊聚一堂，第68屆聯合國大會正式開始。大會第一件要做的事，是在大會開議一星期後的 9月24日起由各國代表輪流發表演說

2020-05-27 15:04