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疫情應對有方！讀賣新聞：東京都知事小池將問鼎連任

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
東京都知事小池百合子。法新社
東京都知事小池百合子。法新社

日本《讀賣新聞》報導，東京都知事小池百合子決定競選連任。新一屆東京都知事選舉定今年7月舉行。

彭博社引述該報導說，小池百合子應對疫情有方，民意支持度高。

本週一項民調結果顯示，民眾對小池百合子對抗新冠肺炎流行的評價比首相安倍晉三來得高。

本屆東京都知事選舉將於6月18日發佈告示，於7月5日進行投票開票。日本媒體分析，在本屆選舉中，小池百合子將以其應對新冠肺炎疫情的成果以及今後經濟復甦的措施等，作為參選亮點。

小池百合子 新冠肺炎 東京 日本

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