安理會處理世界和平與安全問題 聯合國工作都在做什麼？

圖／聯經出版

2013年9月17日星期二下午三點，150多個會員國所派遣的駐聯合國大使，在美國紐約的聯合國總部大會議場齊聚一堂，第68屆聯合國大會正式開始。大會第一件要做的事，是在大會開議一星期後的9月24日起由各國代表輪流發表演說。這一年巴西代表首先進行開場演說，第二位發表演說的則是美國駐聯合國代表。每個國家都有15分鐘以內的時間可以發表演說。因此如果想聽完所有出席會員國代表的演說，得花好幾天的時間吧？

各國代表演說完畢後，接著大會正式開始。歷時兩週的全體大會結束後，各國的駐聯合國大使會分成六個委員會，討論更具體的案件。

大會是聯合國會議中規模最大的會議，一年召開一次，時間從每年9月的第三週星期二起到12月中旬為止，共進行約三個月。在全球所發生的各種問題，聯合國幾乎都會處理，像是國際和平與安全、人權、自由等。大會最重要的功能就是討論各種國際事務，然後通過決議。

什麼是「決議」？可以把它想成一種共同的約定，也就是「我們193個會員國決定以後要這樣做！」想通過決議案，必須得到三分之二以上的會員國同意才行。

此外，大會還要決定聯合國的預算，以及討論是否准許新會員加入聯合國。

從聯合國大會所做的事來看，就和國會類似。全國各地選出的國會議員要集合開會，各國的聯合國大使也一樣要代表自己的國家聚集在聯合國總部開會；國會要通過法案，聯合國大會同樣也要通過決議案。

不過國會和聯合國大會還是有一點不同，那就是國會通過的法案一定要遵守，也就是具有「約束力」，但是聯合國大會的決議案卻不具有約束力。意思就是即使有國家不遵守決議案，那個國家也不會遭到不利的處分。在這種情況下，要如何阻止像世界大戰那樣的戰爭發生？這點不用擔心，因為聯合國裡有另一個比大會更強力、且具有約束力的機構，那就是「安全理事會」。

聯合國裡最有權力的安全理事會

全世界許多問題中最重要、且必須盡快處理的問題，都交由安全理事會討論。安理會主要處理世界和平與安全問題，如果發生戰爭，安理會就會幫助被侵略的國家；如果有國家發生內戰，安理會也會派出維和部隊；若是發生殘酷的屠殺，安理會還會透過國際刑事法院懲罰屠殺者。

不過安全理事會並不是每一個聯合國會員國都能加入。在聯合國會員國當中，只有15個國家可以進入安理會，其中包括5個常任理事國和10個非常任理事國。

常任理事國的席次被美國、英國、法國、俄羅斯、中國等五大國占去，從1945年聯合國創立以後，這些國家的席次都不曾更替過，一直保有常任理事國身分。

但是為什麼常任理事國的席次是由美國、英國、法國、俄羅斯、中國所占有？前面有提到過，聯合國是第二次世界大戰當時以同盟國為中心所建立的國際組織，同盟國當中最強大、主導聯合國成立的就是這五個國家。但是也有國家嫉妒這五個常任理事國，那就是德國和日本。由於德國和日本是第二次世界大戰的戰敗國，當然就無法成為常任理事國。

不過隨著時間過去，如今這兩個國家已經成為經濟大國，交給聯合國的會費也增加到僅次於美國，所以開始要求聯合國把自己列入常任理事國。這兩個國家的訴求是否能實現，目前仍是未知數。

非常任理事國不同於常任理事國，非常任理事國有10個席位，每兩年更換一次，由聯合國大會投票決定是哪10個國家。這裡有所謂的「地區平衡原則」，10個國家必須依照非洲三國、拉丁美洲兩國、亞洲兩國、東歐一國、西歐及其他大陸兩國的原則分配。韓國曾在1996至1997年首次擔任非常任理事國，之後2012年10月再一次當選，於是在2013至2014年又擔任了兩年非常任理事國。

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安全理事會是15個國家所組成的機構，不過卻比193個會員國組成的大會更有力。因為如前面所提到的，大會的決議沒有約束力，但是安全理事會的決議有約束力。還有，在安理會內部也存在差異。想通過決議案，必須在15票當中獲得9票以上的支持，不過就算得到多數國家的同意，只要常任理事國當中有一個國家反對，決議案就無法通過，這是因為五個常任理事國具有所謂的否決權。這樣是不是很不公平呢？不過這樣做是有原因的。想想看如果沒有否決權，最後會變成什麼情況？一個強國為了追求自己國家的利益，可能會聯合其他國家，做出對自己國家有利的決定吧？否決權的制度是為了防止利益朝某個強國傾斜，有了否決權就可以互相牽制，達成平衡。

聯合國裡最忙碌的經濟暨社會理事會

經濟暨社會理事會是聯合國裡工作最繁重的機構，花費的預算也最多。理事會由54個理事國組成，任期為3年，每年由大會重新選出18個理事國交替。

54個理事國每年聚集一次，輪流在紐約和日內瓦兩地召開會議。不過經濟暨社會理事會中並沒有較強勢的國家給予發言權，所有的決定都是多數決，這點和安理會不同。

經濟暨社會理事會的功能在於調查金融、勞動、兒童、環境、糧食等各種問題，並作成報告書，然後擬訂草約，協調各國之間的衝突。也因此理事會的活動多半與聯合國附屬機構—像是聯合國開發計畫署（UNDP）、聯合國兒童基金會（UNICEF）、聯合國環境規劃署（UNEP）等，以及與經濟、社會各領域的國際專門機構—像是世界銀行集團（WBG）、國際勞工組織（ILO）、聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）、國際貨幣基金（IMF）、世界衛生組織（WHO）等，都有緊密的關聯。

目前停止運作的託管理事會

託管理事會是聯合國裡負責處理託管相關問題的組織。但是什麼叫做「託管」呢？1945年第二次世界大戰結束後，德國、日本、義大利等國成為戰敗國，於是這些戰敗國的許多殖民地開始追求獨立。但是突然其來的獨立，容易使整個國家在新政府成立前陷入混亂。在這些國家的新政府成立之前，聯合國會在一定期間內先協助代為統治，這就是所謂的「託管」，由聯合國設立的託管理事會負責管理。

託管理事會對非洲、中南美洲、亞洲脫離殖民統治的幾個國家進行託管，這些國家的新政府也同時成立。那麼，1945年脫離日本統治的韓國，是否也有接受託管呢？不，韓國因為有反託管運動，所以沒有經過聯合國託管就成立大韓民國。

目前託管理事會沒有事情可做，在1994年的帛琉託管結束後，執行近50年的託管任務就畫上了句點。因為再也沒有國家需要接受託管了。

活動領域拓展中的國際法院

如同每一個國家都有法院，在聯合國也有國際法院。國際法院是協助監督會員國有無遵守《聯合國憲章》、負責解釋國際條約內容、依照國際法處理國際紛爭的機構。

國際法院總部設在荷蘭的海牙，法官由聯合國大會及安全理事會選舉產生，國際法中明定的15名法官任期為9年。國際法院的判決具有約束力，當審判中受判決的國家不履行判決時，安理會就會出面採取措施。

近來國際上締結許多條約，但是簽約國之間經常因為條約的解釋問題而產生衝突，國際法院做出許多努力想解決這些問題。此外對於核試爆、人質問題、集中營問題等等，國際法院也都高度關注並採取行動。

聯合國祕書處的任務

聯合國祕書處就像是一國的行政部門組織，祕書處必須履行大會及安全理事會裡所決定的一切事項。

祕書處的最高首長是祕書長，祕書長任期為五年，連任的話可以再延長五年。祕書長人選先由安全理事會開會投票決定候選人，然後再由大會三分之二以上會員國同意通過。祕書長從安全理事會五個常任理事國以外的國家選出，並以亞洲、歐洲、美洲、非洲等地區輪流擔任為原則。

祕書長被視為聯合國裡「地位最高的外交官」，也被稱為是「世界最高的管理經營者」（CEO），甚至還有人說聯合國祕書長是「世界的總統」，即便是強國的總統，也不能任意命令祕書長要做什麼事。

祕書長要參與聯合國所有的業務，也要出席前面提到過的大會、安全理事會、經濟暨社會理事會的任何會議，並對祕書處的所有業務做出指示。但是祕書長的角色，並不是真的世界總統，聯合國也不是統治全世界的組織。聯合國與一國的政府不同，一國的政府是統治國民的組織，但是聯合國是致力於共同思考並解決國際間無數紛爭的組織。因此不應該把聯合國稱為「世界的政府」，而是應該稱做「政府間的國際組織」。祕書處在世界各地工作的專家及職員共有6萬5000名，一年預算24億美元預算並不算高，但是卻要以這麼少預算，去處理全球發生的許多問題。

直接面對面接觸！

在進入聯合國之前，您是不是曾經從事環境運動？

我的故鄉在韓國慶尚北道蔚珍，我在那裡開始接觸環境運動。

之後我成為環保團體—「環境運動聯合」和「綠色聯合」的創始成員，同時正式投身環境運動。為了對環境問題有更深入的了解，我跑去德國和澳洲留學，學成歸國後在大學裡教書，然後在2005年「環境部長級會議」時製作專題報告，藉這個機會進入了聯合國工作。

您在聯合國也繼續從事環境領域的工作，這與在環境團體的工作有什麼不一樣？

沒有什麼太大的不同，因為在環境團體工作時也參加過許多國際活動，像是抗議臺灣核廢料運往北韓，我也有參加。不過兩者確實還是存在差異。環境團體是以指出問題點、要求解決為主，但在聯合國卻要實際解決各項被提出的問題，在這一部分就有差異。還有，環境團體要參與很多現場的活動，但是在聯合國多半是忙著準備與環境有關的會議，或是撰寫報告書。

副主任工作的地方是「聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會」東北亞區域辦事處，對嗎？這是什麼樣的地方呢？

東北亞區域辦事處包括南北韓、中國、俄羅斯、日本、蒙古等六個國家。我們辦公室裡也有北韓的共和國國旗。因為辦公室是屬於聯合國的，不屬於南韓，所以可以擺放北韓國旗。

【本文節錄自《聯合國都在做什麼？》，聯經出版，康昌勳／著，未經同意禁止轉載。】