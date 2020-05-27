核武禁擴條約、自由貿易協定FTA等 不可不知的國際條約

核武禁擴條約（NPT）— 試圖阻止人類滅亡的努力

2016年1月6日新的一年剛開始，北韓氫彈試驗的消息就震驚了全世界。這是北韓第一次實施氫彈試驗，同時也是第四次的核武試驗。在全世界一片禁止核武聲中，進入21 世紀後的第一次核武試驗為全世界帶來莫大的衝擊。

以2013年初為基準，根據美國科學家聯盟（Federation of American Scientists，簡稱FAS）的估算，全世界的 核武保有數量為俄羅斯8500枚、美國7700枚、法國300枚、中國250枚、英國225枚。擁有核武的國家稱為「核武保有國」， 沒有核武的國家則稱為「非核武保有國」。

世界最早發展核武的國家是美國。所謂核武，是指像原子彈或氫彈之類利用核反應的巨大力量所製作而成的武器。世界上第一個使用核武的國家也是美國。

奇特的是，以美國和蘇聯、英國、中國、法國等早期開發核武的國家為中心，竟然展開想禁止核武擴散的行動。努力終於有成果，1968年締結《核武禁擴條約》（Nuclear Nonproliferation Treaty，簡稱NPT），主要內容包括防止核擴散、推動核武裁減、核能技術的和平使用。

簡單來說，《核武禁擴條約》就是禁止沒有核武的國家擁有核武，以及禁止核武保有國提供核武給非保有國的條約。

核武保有國只須設法減少核武就可以，但非核武保有國卻必須接受國際原子能總署（International Atomic Energy Agency，簡稱IAEA）檢查，確認是否有以和平方式使用核能。國際原子能總署的核能查察行動，在新聞報導中經常出現。

這份條約是在核武可能造成人類滅亡的危機感之下催生的。不過仔細探究條約內容，會發現其實這是一份「不平等條約」。簡單來說，強國自己保有核武，卻又同時阻止其他國家擁有核武。

再加上對於未加入條約的國家或祕密開發核武的國家，並無法做任何處理，這也是條約的另一個問題。其實眾所皆知，像印度或以色列、巴基斯坦等國都在祕密發展核武。

還有，這份條約還規定締約國有權退出。南韓在1975年加 入《核武禁擴條約》，北韓則在稍晚的1985年加入，不過當國際原子能總署懷疑寧邊有核設施而要求追加查察時，北韓卻拒絕接受，並在1993年宣布退出。之後北韓在2006年到2016年9 月9日這段期間共進行五次核試驗，成為核武保有國。

其實如果仔細探究「和平利用核能」的內容，也是存在許多難題。

圖／聯經出版

想想看至今仍然深刻留在我們記憶中的福島核災！

2011年3月11日，日本發生規模9的大地震，這場地震所引起的海嘯襲擊福島，使得福島核電廠裡的輻射外洩。事故當時傳出的影像，到現在還彷彿歷歷在目。各位小朋友如果現在上網搜尋「福島核災」，就會看到許多慘不忍睹的照片。

受到核災的影響，日本全國為之動盪不安，包含韓國等鄰國也都受到巨大的損失。福島核災目前仍是進行式。

隨著時間的經過，核電廠的輻射外洩事故解決了嗎？

1986年4月26日蘇聯車諾比核電廠四號機組發生爆炸，蘇聯及歐洲都受到嚴重的傷害。車諾比核電廠事故是因為核電廠 當局想進行備用發電機的啟動實驗，在「僅有一秒的時間內」勉強關閉電源，接著就引發核電廠的爆炸事故。據說這場事故到目前已經造成98萬人死亡。

2014年美國一家電視臺利用無人空拍機拍下車諾比的面貌，現在那裡仍是一座沒人居住的幽靈城市。車諾比核電廠事故至今也仍是進行式。

2015年的諾貝爾文學獎，頒給了描述車諾比核災事故後遺症的《車諾比的悲鳴》（1997年）作者斯維拉娜．亞歷塞維奇。斯維拉娜在書中警告說：「這本書寫的雖然是過去，但其 實就和未來一樣。」意思是說核電事故不會只停留在過去，在未來也是極有可能發生。儘管目睹了車諾比和福島核災事故， 全世界的核電廠卻依然持續在運轉。

根據國際原子能機構2014年的報告，全球範圍內共有450 所核電廠在31個國家運行。在全世界共有三次重大核電廠事故，包括：車諾比核事故、三哩島核洩漏事故、福島第一核電廠事故。

無核家園的理念雖然在臺廣受一般民眾嚮往，但是依目前用電吃緊的現況，電力能源是否能從其他火力、風力等方式 來完全替代，似乎只是一種理想。臺灣目前共有3座核能發電 廠，包括位於石門的核一廠、萬里核二廠、屏東恆春的核三廠。除了核電廠安全性的問題，核廢料也是這幾年備受關注的議題。

歐洲聯盟條約—朝向一個歐洲邁進！

從2002年起，旅客去歐洲大部分國家旅行時只需要換歐元即可；在歐洲境內穿越國境時，甚至不需要出示護照。一般旅客在國外買物品可以在機場退稅，在歐洲如果拿的是在法國買東西的收據，還可以到荷蘭再退稅。這些措施都是因為有歐盟才得以實施！

1992年在荷蘭馬斯垂克簽訂的《歐洲聯盟條約》使歐洲 整合為一，「歐洲聯盟（European Union，簡稱EU）」正式成立。歐洲聯盟是存在實體的組織，總部設在比利時的布魯塞爾，歐洲中央銀行總部在德國法蘭克福，歐洲議會則位於法國的斯特拉斯堡。

歐洲是如何催生形成歐盟的呢？

在歐洲這片不算寬敞的土地上，擠滿許多擁有傳統歷史與文化的國家。這裡大小戰爭不斷，光是席捲全歐洲的大型戰爭就有30年宗教戰爭與第一、第二次世界大戰。

經歷多次的戰爭對和平的渴望是否會逐漸加深？長久以來朝向一個歐洲邁進的夢想，終於一步步漸近完成。首先形成整合的是經濟共同體「歐洲煤鋼共同體（European Coal and Steel Community）」與「歐洲共同體（European Community）」，最後促成歐洲聯盟的誕生。

歐洲聯盟條約的三大重點如下

歐洲聯盟條約 1. 經濟上的統一市場及使用單一貨幣「歐元」 2. 共同外交安全政策 3. 內政及司法領域的合作

歐盟裡的人及物資可以自由往來流通，這裡成為統一市場，國家之間的關稅障礙取消，企業可以自由進行活動。在外交或軍事上，由成員國共同對應，連司法領域也會一同凝聚力量。

在日常生活中，成員國的公民可以在歐盟內得到特別待遇。像是機場通關時、到國外留學時、從事商業活動時，都能享受到幾乎等同本國人的特殊待遇。

但是歐盟並非就此一路順風的往前進，規模愈大，面臨的問題就會愈多。各自擁有主權的國家要開始共同治理，這當中的問題何其多？這些問題包括歐盟裡窮國與富國之間的矛盾開始加深，希臘遭逢了經濟危機，對於經濟大國德國影響力擴大一事的警告聲浪提高，還有像英國還碰到國內輿論強烈要求退出歐盟的問題。最後英國終於在2016年經由公民投票，決定脫離歐盟。

儘管如此，不久前還互相用槍口瞄準對方的歐洲各國能整合成一個歐盟，不得不說是人類努力朝沒有戰爭的和平世界邁出的一大步。

目前有27個國家加入《歐洲聯盟條約》，27國包括希臘、 荷蘭、丹麥、德國、拉脫維亞、羅馬尼亞、盧森堡、立陶宛、 馬爾他、比利時、保加利亞、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、 愛爾蘭、愛沙尼亞、西班牙、奧地利、義大利、捷克、克羅埃 西亞、賽普勒斯、葡萄牙、波蘭、法國、芬蘭、匈牙利、英國 （2020年1月31日正式退出歐盟）。

難民地位公約

2015年9月2日在土耳其海灘發現的冰涼屍體──艾蘭．庫 迪的照片公開後，全世界的人都忍不住落淚。這是一名在浪濤聲不斷的沙灘上臥倒的三歲小男孩艾蘭！

到底是為什麼，讓一名小男孩發生這種事？

全球網民看到艾蘭過去幸福又天真可愛的照片，又再一次落下眼淚。有人幫小男孩艾蘭畫上翅膀，或是在他手心畫上花，用這種方式安慰小男孩的靈魂。為了躲避敘利亞內戰，艾蘭全家人搭上一艘破舊的船逃往歐洲，最後只有父親一人生存，其他家人全都失去性命。

同年9月8日，一名匈牙利電視臺女記者絆倒抱著小孩往前跑的男性難民，這個舉動引起全世界公憤。這個殘忍的行為使全世界的輿論為之沸騰，那名女記者也被電視臺解雇。

這個事件使得逃往歐洲的難民問題備受關注。原本對敘利亞難民收容問題消極處理的歐洲各國，在小男孩艾蘭事件發生 後態度有所轉變，尤其德國的梅克爾總理在宣布無上限接收敘利亞難民的政策後，還因此受到全球許多人的推崇。加拿大總 理杜魯道也因為直接到機場迎接難民而人氣竄升。

難民是指因為戰爭或災難而陷入困境的人。不管是哪一國國民，只要本國發生內戰，任何人都可能隨時成為難民。

根據1951年締結的《難民地位公約》第一條內容，難民的定義指「基於種族、宗教、國籍、特定社會團體的成員身分或 政治見解歧異等原因而在本國有受迫害之虞者。」所以第三十三條又規定除有重大犯罪情況外，不得將難民強行遣返回母國或驅逐出境。因為如果遣返回母國，預料必將受到迫害！

在《難民地位公約》中，針對給予難民的配給、居住、初等教育等作出規範，同時也規範有關難民勞動的工資。依照規定，不分種族、宗教、國籍均適用《難民地位公約》。

儘管這是展現不分國籍或宗教、種族，對處於困境的難民應給予保護的人類大愛，不過現實中要收容難民時仍有許多難題需要克服。

收容難民會產生鉅額的費用支出，加上難民與社會的整合也會遭遇困難，因此在現實上難以完全遵守《難民地位公約》的規定。

「自由貿易協定（Free Trade Agreement，簡稱FTA）」是指兩國或多國，以及與區域貿易實體間所簽訂的具有法律約束力的契約，目的在於促進經濟一體化，降低或減免國與國之間進行貿易時的關稅，藉以推動自由貿易的條約，允許貨品與服務在國家間自由流動。這些協定夥伴國，會組成自由貿易區。

關稅一詞在前面出現過，因為比較艱深，所以再說一次。 「關稅」就是國家針對出口或進口的貨物所訂出的稅金。

如果了解為何簽訂協定，就能知道自由貿易協定具有什麼優缺點了。舉個例子來說，假設A國很會做手機，有先進的生產技術，可以大量生產價格便宜、品質優良的手機。B國則是很會種葡萄，不僅味美價廉，而且產量豐富。以手機的生產成本來說，相較起來A國比較低；反過來說栽培葡萄的成本則是B 國比較低。用稍微難一點的用語形容，A國在手機上、B國則在葡萄上具有「比較優勢」。

既然如此，那麼A國生產的手機與B國生產的葡萄互相交換就可以了。只不過A國或B國所出口的手機或葡萄一旦課徵關稅，價格就會提高，所以兩國需要互相約定，不對手機及葡萄課徵進口稅。

實際上已有國家締結這樣的約定。這裡的A國就是韓國，B國是智利。韓國在2004年與智利簽訂第一份自由貿易協定，主 要內容就是智利針對韓國的手機及汽車、韓國針對智利的葡萄 及紅酒、豬肉，都取消了進口關稅。

《韓智自由貿易協定》簽訂後，兩國之間的貿易額大幅增 加。韓國消費者從此可以吃到或喝到價廉味美的葡萄及紅酒、 豬肉；同樣地智利的消費者也可以買到比較便宜的韓國製手機及汽車。另一方面，兩國的生產者為了在與外國業者的競爭中求得生存，也必須更努力提高產品的品質，降低產品價格。

在此先暫停一下！大家是不是搞不清楚「世界貿易組織」 與「自由貿易協定」？兩個看起來很相似，不是同樣都要促進貿易自由嗎？

這裡來作個最簡單的整理，「世界貿易組織」是一種多者間（個人與多人或團體與多個團體間）的世界貿易體制，當某一國給予另一國最惠國待遇時，對於其他會員國也必須提供相同待遇；「自由貿易協定」則是國與國之間所締結的貿易協定，不需要比照適用於其他國家。也就是說，世界貿易組織訂的條件對每個國家都一樣，自由貿易協定訂的條件則是針對有互簽協定的國家。

自由貿易協定是與不同國家個別締結協定。

根據《經濟日報》2019年6月的一篇社論提到，臺灣目前僅有的13.6%FTA，其中8.1%是來自兩岸經濟合作架構協議 （ECFA）早期收穫產品，其次則是與兩個非邦交國新加坡及紐西蘭的FTA，比率分別是5.2%與0.1%。各國在考慮和臺灣洽簽FTA時，必然會忌憚來自中國大陸的壓力，這也使得臺灣要克服來自中國大陸的阻撓。

韓國在全球區域經濟整合過程，過去一直居於領先群中，是全球唯一與美國、歐盟、中國大陸及東協等主要經濟體都簽署自由貿易協定的國家。韓國在2004年與智利簽訂自由貿易協定後，接著又與新加坡、歐洲自由貿易聯盟簽訂，還有2007年與美國、東南亞10國簽訂，在2015年又與中國簽訂自由貿易協定。

中國是韓國最大的貿易夥伴，貿易額占韓國出口總額約三分之一，加上中國尚未與美國、歐盟、日本等簽訂自由貿易協定，所以對韓國的出口相當有利。韓國國內市場較小，傳統上會高度依賴出口政策。目前韓國FTA涵蓋率，即出口產品享受 FTA優惠關稅占總出口的比重，已經達到72.6%，遠高於臺灣的 13.6%。

圖／聯經出版

但是從韓國與智利簽訂時開始，每次在簽訂自由貿易協定前夕，為何都會有激烈的反對示威？

智利取消從韓國進口的手機和汽車、彩色電視機關稅，使韓國生產手機或汽車的廠商獲利大幅提高；反過來韓國同樣也 取消了從智利進口的葡萄、五花肉、冷凍斑鰩、紅酒關稅，這樣卻會使韓國農民、畜產業者、漁民等蒙受打擊。

韓國進口貨品時只課徵進口關稅，從智利進口的東西因為沒有課稅，所以智利生產的東西在韓國可以賣得很便宜。

從2004年韓國與智利簽訂第一份自由貿易協定以來，農民和出口廠商面臨了淚水與嘆息、笑容交織的狀況。

最後再回到剛開始提到的「比較優勢」，在A國與B國不具有比較優勢的產業未來將難以生存。前面也有提到，韓國的農村距離崩潰，幾乎是只有一步之遙而已了。

【本文節錄自《不可不知的國際條約：了解後就能秒懂國際新聞》，聯經出版，金香錦／著，未經同意禁止轉載。】