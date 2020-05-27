逃亡何時會結束？ 難民：世界上最悲傷的旅人

變成難民集結地的匈牙利首都

2014年9月，我聽說匈牙利首都布達佩斯─這個安靜祥和、有著多瑙河流經的觀光地─突然湧進了一群難民。我聽到消息後，立刻前往布達佩斯的東站。東站是大部分火車從布達佩斯前往西歐的出發地。有數千名的難民聚集在此地。由於難民的緣故，東站的所有列車停駛，地下鐵也在東站過站不停。當我前往東站時，那裡也亂成一團。

就連和火車站相連的地鐵站，地上也全都被難民擠滿了。到處都是在地板上睡覺、蜷曲著的年輕人，還有在地板上鋪紙箱、坐著喝茶的人們，以及高聲喊叫玩耍、天真的孩子們⋯⋯有水龍頭的地方更是可觀，有十幾個人擠在兩個水龍頭前，為了立刻取得水，爭先恐後伸出手的景象。我曾經過東站不下百次，然而從未目睹過這樣的情景。

俗話說，「只要離家就吃到苦頭」，這句話在這裡得到驗證了。一名蹲坐在地鐵站地上的青年難民，告訴我他從敘利亞到匈牙利的旅行。28歲的敘利亞青年表明自己名叫賽伊德，和妻子從IS（伊斯蘭國）的首都拉卡逃出來（編按：2017年10月 17日，敘利亞民主軍收復了伊斯蘭國在敘利亞的大本營拉卡） 。他們居住在被IS控制的拉卡，活得戰戰兢兢的，因為想要安心度日才逃了出來。他用妻子生病要去醫院的藉口，轉移了IS成員的監視，最後成功來到土耳其的安塔基亞。他還以為只要來到土耳其，這一切全部都會結束。然而，從土耳其的東部到西部的伊茲密爾市，需要經過漫長的旅程。還要從那裡再次坐船前往希臘的列斯伏斯島。

我問他付了多少錢給人口走私集團。他顯得有些為難，猶豫了好一陣子後才坦白告訴我。

「前往希臘的價格是每人支付1200歐元（約4萬3000元台幣）。加上妻子的部分，總共是2400歐元。」

在離開敘利亞前，他們早已變賣了所有值錢的東西。賽伊德夫婦和20名左右的難民一起搭船。

在列斯伏斯島停留幾天後，希臘警察將他們全部都送上大型渡輪，讓他們在希臘北部地區的港口都市塞薩洛尼基下船。難民在塞薩洛尼基坐上火車，接著在希臘和北馬其頓國境交界處下車後，走路穿越北馬其頓國境。穿越北馬其頓國境，需要花費兩天左右。他說北馬其頓警察對難民相當友善。那是因為北馬其頓警察非常清楚他們不會停留在此地，因此沒必要阻止他們。他們搭乘火車到達北馬其頓和塞爾維亞的國境交界處， 沿著鐵路穿越國境。

穿越塞爾維亞後，再次坐火車來到匈牙利的國境地帶。越過在匈牙利國境勒斯凱的鐵絲網，經過寬廣的平原，躲避警察的追擊後，搭乘火車和巴士，最後才抵達布達佩斯。

賽伊德夫婦說前來匈牙利時，和許多孩童一起坐巴士、搭乘火車旅行，還一起走路。當孩子們肚子餓，或是覺得冷時，他們會把自己的衣服脫下來，蓋在他們身上。透過如此艱辛的旅程，終於抵達了匈牙利。

我也問了坐在賽伊德附近的其他年輕人，他們是怎麼到達此地的，確認大家都走相同的路徑來到匈牙利。四名青年當中有兩名表示他們是來自拉卡，其他兩名青年則是來自敘利亞的首都大馬士革。我也確認了他們全部都是付錢給人口走私集團來到匈牙利的事實。

就這樣歷經了一個月，他們終於來到尊重人權的歐盟會員國匈牙利，但是匈牙利並不歡迎難民。離開敘利亞時，大家都懷抱著只要前往歐洲就會受到歡迎的夢想。然而，一抵達匈牙利，幻想就隨即破滅了，也體認到未來還有許多要度過的難關。由於匈牙利政府反對難民來匈牙利，因此不會援助難民。然而，許多匈牙利國民自行發起了給難民的捐款，或是展開募集衣物的救援活動。

在東站有一群發放食物和衣服給難民們的義工，我也去找他們聊了一下。他們異口同聲的批評匈牙利政府。他們表示，匈牙利政府只是一味的阻止難民，完全不管照顧問題。難民們實際需要的水、食物和衣服，全部都是來自匈牙利民間救助團體向市民們募集的物品和捐款。匈牙利國民自發性的彌補了政府無法填補的救援空間。

大部分的難民們都想去德國。選擇德國有以下幾個理由： 第一、最普遍的情況是家人或親戚中已經有人先到德國安身。 第二、有傳聞指出在歐洲經濟最穩定的德國，移民政策對難民們最寬容。第三、要去德國，才有機會前往最富裕的西歐或北歐。當然賽伊德半開玩笑的說：「相信梅克爾媽媽會好好照顧我們。」

過了一星期後，集結在東站的難民們坐上火車，大部分都如願前往德國。當然我不知道他們在德國得到了什麼待遇。總之，我認為即使在德國也是過著艱辛的生活。

敘利亞內戰情況和現況

根據聯合國難民署（UNHCR）統計，到2015年12月為止，因敘利亞內戰離開敘利亞的難民高達480萬名。敘利亞一發生內戰，生命遭受威脅的難民主要前往土耳其、黎巴嫩、約旦等周圍國家避難。在土耳其有220萬名，黎巴嫩有120萬名，約旦則有140萬名難民停留。2015年有36萬名敘利亞難民爭先恐後來到德國，伊拉克或埃及也有數十萬名。

在敘利亞，2000萬人口中有20％，約400萬名以上成為難民，逃難到土耳其、黎巴嫩、約旦，大部分都在難民村內生活。敘利亞難民中，兒童就占了200萬名。

他們當中有一萬名左右沒有父母陪伴，獨自穿越國境。這些來自敘利亞的兒童，以難民的身分居住在土耳其、約旦、黎巴嫩，沒有好好接受教育的機會，只能忙於生計。

敘利亞內戰始於2011年，由多為遜尼派組成的反對派民眾起義，要求阿拉維派出身的獨裁總統巴沙爾．阿薩德下台。在敘利亞，最大的宗教教派是遜尼派，約占總人口的68.4％，其次為什葉派的分支阿拉維派，約占11.3％。敘利亞受到和什葉派親近的阿薩德獨裁政權支配了40年以上。2011年阿拉伯之春影響了敘利亞。當時反對派連日對阿薩德政權示威，政府軍試圖以武力結束示威，結果卻造成他們拿起槍和刀對抗政權。阿薩德政權動員了軍隊展開鎮壓。反對派也拿著武器和阿薩德軍隊對抗，於是敘利亞陷入內戰。

美國、西歐、土耳其、沙烏地阿拉伯等國家，加入敘利亞內戰，支援武器和金錢給反對派勢力。

阿薩德政權得到俄羅斯的支援，和反對派武裝勢力展開數年的戰爭。當然雙方都動員了飛機、坦克車、飛彈破壞城市， 居民們為了保住性命逃出敘利亞，到鄰國避難。

400萬名難民有200萬名是兒童，前往土耳其、黎巴嫩、約旦等鄰近國家，或是逃亡至歐洲。由於戰爭持續不斷，犧牲者或難民持續增加。

哥倫比亞少女芭蒂的故事

哥倫比亞的一個村莊裡，住著一位名叫芭蒂的少女。芭蒂和朋友們一起度過平凡快樂的每一天。可是，有一天爸媽把芭蒂叫過去，悲傷的說：

「芭蒂，快點。我們現在必須離開這裡！」

「媽媽，怎麼這麼突然？」

「說來話長，我們先離開再說。」

芭蒂不曉得發生什麼事，她感到非常害怕。然而身為年幼的少女，她什麼都不能做。芭蒂還沒搞清楚發生什麼事，就和爸媽一起搭乘長途巴士。

「現在要去哪裡？」

「妳以後就會知道了，別緊張，先睡一會。」

芭蒂抵達了鄰國厄瓜多。家人在厄瓜多展開了新生活。

「芭蒂，就算辛苦也只是暫時的。稍微忍耐一下就能遇見新朋友。情況會好轉的。」

但是芭蒂不相信媽媽的話。她回想起在公園裡，和其他孩子打招呼時聽到的話。

「走開！妳是從別的國家來的。我們不跟外國人玩！」

芭蒂跟媽媽說。 「媽媽，我在這裡什麼朋友都交不到。大家都說我是從其他國家來的，不願意跟我玩。」

芭蒂的母親沉默的擁抱著芭蒂。

哥倫比亞少年夏伊梅也在厄瓜多當難民。夏伊梅透露了來到厄瓜多避難的原因。

「我們一家來自哥倫比亞。有一天，一群拿著刀槍的人來到我們家，不斷威脅我們。他們說要是我們不在24小時內離開，就要殺了我們全家。為了讓我們感到害怕，還想把我哥帶走。那天晚上，我們悄悄的離開村莊，現在就像這樣住在厄瓜多。」

除了芭蒂或夏伊梅，還有數十萬名的哥倫比亞兒童為了躲避危險，離開故鄉來到厄瓜多、委內瑞拉或巴拿馬等地。戰爭在無數的兒童心底留下了巨大的傷口。看11歲的少女蜜雷亞寫的日記，就能感受到她的痛苦。

親愛的日記： 我有一個像姊妹般親密的朋友。 她買了要獻給上帝的花束，當她抵達禮拜堂時，那裡有一些持槍的人。 之後， 我就再也沒看過她了。 現在我的朋友在天堂。 看到她被埋入土裡，我傷心的放聲大哭。 殺死我朋友的人殺死我朋友的那一天， 禮拜堂外也被炸彈轟炸，很多人死了。 那是上星期五下午發生的事。 我依然無法置信。

哥倫比亞在過去50年內，因政府軍和武裝勢力的內戰，不再平靜，成為失去和平的國家。政府軍、哥倫比亞武裝革命軍 （FARC）、民族解放軍（ELN）、傭兵集團、毒品走私組織彼此爭鬥，不斷發生戰爭。由於他們的鬥爭，目前有將近400 萬名哥倫比亞人被迫離開家鄉，有將近20萬人失去寶貴的生命。前往鄰國避難的難民就高達50萬名。現今有20萬名哥倫比亞難民住在厄瓜多，有20萬名住在委內瑞拉，10萬名住在巴拿馬。

然而前往鄰國的哥倫比亞難民們，卻無法得到難民的待遇。找不到像樣的工作，也無法接受教育。然而，近年來在厄瓜多，有5萬名左右的哥倫比亞人被承認為難民，逐漸獲得社會的支持，得以在厄瓜多社會生根。

大家都希望戰爭結束。為此，雖然召開了無數次的會談，然而最後卻都無疾而終。戰爭又一再開始了。幸好，2015年9月在古巴的首都哈瓦那協議的和平協定讓人重新燃起希望。

2015年11月，哥倫比亞政府釋放了因叛逆罪被抓走的哥倫比亞武裝革命軍（FARC）所屬的16名游擊隊隊員。這是相當大的進展。2016年8月正式簽訂和平協議，但10月公投否決，11月簽署新版和平協議，得到國會核准。2017年9月1日，FARC改組並註冊為合法政黨，許多國家也公開表示，若是哥倫比亞 結束戰爭，願意給予所有支援。若是和平降臨哥倫比亞，像芭蒂的家人那樣離開哥倫比亞的難民們，就能返回故鄉幸福度日吧？讓我們期盼那天來臨。

【本文節錄自《難民：世界上最悲傷的旅人》，聯經出版，河永植／著，未經同意禁止轉載。】