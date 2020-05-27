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美元指數回跌至近一個月低點 反映避險情緒暫消退

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
（圖／路透）
（圖／路透）

美元周二（26日）兌G10貨幣全線下跌，因跡象顯示新冠疫情造成的最嚴重經濟打擊可能已經過去，投資者買入風險較高的資產，美股大漲，削弱了對避險資產的需求。

衡量美元兌其他六種主要貨幣的美元指數26日下滑0.96%，至98.90，為5月1日以來最低。美元指數27日盤初回升0.11%，報99.01。

美元兌日圓27日早盤貶值0.12%至1美元兌107.41日圓；26日收盤貶值0.16%至107.54日圓。

歐元兌美元26日升值0.77%，此前德國Ifo經濟研究院表示，德國出口商信心在5月回升，逆轉4月大幅下滑的情勢。

投資者對風險資產的胃納增加，推動全球股市走高，大宗商品市場也上漲。

加拿大帝國商業銀行外匯策略師Bipan Rai表示， 「彭博美元即期指匯率數現在跌破了重要支撐位」，「美元弱勢是由大宗商品貨幣和新興市場貨幣的復甦所驅動，現在的問題是其他主要貨幣是否開始參與」。

Action Economics全球貨幣分析主管Ronald Simpson在報告中表示：「經濟重啟加上新冠病毒疫苗方面的正面消息，普遍提振市場人氣。」

德國 疫情

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