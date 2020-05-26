健身房速限10公里？日本全面解封匪夷所思的新常規

柏青哥店變安靜了，上KTV要戴口罩，健身房跑步機規定速限10公里，這是日本全面解除「緊急事態」之後面臨的新常態。

金融時報報導，健身房、戲院、KTV等娛樂設施是恢復開放了，但必須遵守新的營業規定。安倍晉三宣布解禁時說：「我們的目的是要建立新型態的日常生活，從今以後，我們必須改變思維。」

業者迎接解封，共備妥超過100條營業規範，目的都在避免「三C」：closed space（密閉空間）、crowded places（擁擠場所）、close-contact settings（近距離接觸環境）。從以下規定來看，各行各業防疫訴求五花八門，有的令人匪夷所思：

--據日本Karaoke包廂協會規定，除了唱歌或吃東西，顧客一律戴口罩或面罩，彼此保持兩公尺距離。至於這樣的規定客人怎麼享受唱歌？協會解釋，這樣做才會讓民眾「心安」。

--柏青哥業者則規定，背景音樂和機器聲音必須降到最低，理由是「必須保持一個沒有必要大聲講話的環境」。

--健身房的規定就更不可思議了。健身房本來就是要讓人揮汗、氣喘吁吁的地方。但日本健身業協會規定，會員必須戴口罩，每次使用完設備都得消毒。此外，協會建議，若不能間隔2公尺，設備就不得開放使用；跑步機應設最高速限10公里。健身教室除了教練外只能有6個學生，課堂間不得擊掌，三溫暖烤箱內不得交談；在泳池內，不得進行「高強度」運動。